A Sky é considerada hoje como uma das maiores operadoras do país, com serviços de TV por assinatura, atendendo a todos os estados brasileiros. Os clientes da Sky contam com diversos canais de atendimento para poder solicitar serviços e resolver pendências, como por exemplo solicitar a 2ª Via Boleto Sky.

Fatura Minha Sky

Nem somente os clientes recebem sua fatura em seu endereço de e-mail ou residência, para que possam realizar o pagamento online ou em uma lotérica ou agência bancária dessa fatura. Caso o cliente não receba a fatura Sky ou então atrase o pagamento, ele deve solicitar a segunda via da fatura para evitar problemas, como por exemplo ter o seu sinal de TV por assinatura cortado.

Como emitir a 2ª Via Boleto Sky

Uma das formas mais simples de ser mentira a segunda via da fatura Sky é através do site da Sky. Dessa forma, o cliente consegue gerar de forma simples e rápida um boleto para o pagamento de sua fatura, com o valor atualizado, caso o pagamento esteja atrasado. Para emitir a segunda via da fatura é necessário que o cliente:

Acesse o site da Sky, que está disponível em: https://www.sky.com.br/minha-sky/boleto-fácil;

Selecione a opção para emitir a segunda via de sua fatura;

Informe o CPF do titular da conta;

A sua fatura estará disponível para impressão (para pagamento em lotérica ou agência bancária) ou para copiar o código de barras (e realizar o pagamento online).

2ª via Sky Empresas

Emitir a segunda via da conta da empresa o processo é o mesmo citado anteriormente, o que muda é que ao invés de usar o CPF o cliente deve inserir o CNPJ da empresa. Caso tenha problemas para emitir a 2ª via da sua fatura de forma online ele pode entrar em contato com a central de atendimento através do WhatsApp, pelo número (11) 3003 1180.

Como ativar o Boleto Digital da Sky

Para facilitar ainda mais o pagamento da fatura, a Sky disponibiliza para os clientes a opção do boleto digital e do débito automático, assim todo mês, no dia de vencimento da conta, o valor da fatura é debitado automaticamente da conta corrente cadastrada pelo cliente, Bastando apenas que ele tem a saldo para cobrir o valor da fatura, evitando assim atrasos por esquecimento.

O cadastro do boleto digital da Sky permite que o cliente receba em seu endereço de e-mail cadastrado no momento da assinatura da Sky, mensalmente a sua fatura. Essa fatura pode ser usada para o pagamento online, usando o aplicativo ou site de seu banco, ou então o cliente pode imprimir a sua fatura e realizar o pagamento convencional, em casas lotéricas ou agências bancárias.

Para ativar o boleto digital o cliente deve ligar na central de atendimento (pelo número 0800 728 7160) e solicitar o ativamento do boleto digital diretamente com o atendente. Após ativar o serviço, o cliente começa a receber o boleto de sua fatura em seu e-mail.

