A Celpa ou Centrais Elétricas do Pará é uma empresa que fornece energia para o estado e se divide em diversas localidades, agências ou serviços com o objetivo de brindar o melhor sérvio para seus clientes. Embora muitas vezes a fatura chegue diretamente até os endereços, eventualmente acontecem intercorrências que acabam fazendo com que o cliente se questione como obter 2ª Via Celpa.

Logo, se estiver se perguntando quais são as alternativas para este processo abordaremos como obter a 2ª via Celpa pelo site. Em seguida, se precisar uma alternativa mais dinâmica provavelmente precisa saber como conseguir uma 2ª via Celpa pelo telefone.

Finalmente, se estiver procurando mais detalhes que o ajudem com os seus resultados específicos também abordaremos Celpa telefone e contatos. Acompanhe o texto para saber mais detalhes.

Segunda Via Celpa

Quando nossa conta não chega adequadamente até o endereço é possível que precisemos uma segunda via Celpa. Embora seja possível ir até uma agência e pedir para um atendente a maioria das pessoas prefere outras alternativas mais dinâmicas, veja abaixo.

2ª Via Celpa Pelo Site

Caso esteja procurando saber mais sobre a 2ª via Celpa pelo site é necessário que ingresse no mesmo. Na sequência coloque o número de contrato conforme está descrito na fatura, e aí conseguirá ver aqueles valores que se encontram em aberto e fornecer o pagamento.

Lembrando que a falta de pagamento da sua conta pode fazer com que incorra em dívidas e em questões específicas de corte que acabem prejudicando o seu dia a dia.

Segunda Via Celpa Pelo Aplicativo

Caso esteja procurando mais detalhes sobre a 2ª via Celpa pelo aplicativo é necessário que vá até sua loja virtual onde deverá procurar por: CELPA. Em seguida, ao fazer o login preencha seus dados específicos.

Posteriormente vá até o setor de pagamentos e clique na segunda via. Assim, conseguirá localizar os valores que se encontram em aberto e fazer os seus pagamentos para evitar qualquer pendência, sempre que desejar e desde o celular.

2ª Via Celpa Pelo Telefone

Logo, se o que você procura é obter uma 2ª via Celpa pelo telefone há duas alternativas. Na primeira opção pode ligar desde qualquer local ao 0800 091 0196 que conversará com a Central de Atendimento perfeita para estas questões.

Ou se bem, pode adicionar aos seus contatos o telefone (91) 3217 – 8200. Assim, conseguirá abrir uma conversa no Whatsapp onde um atendente ajudará a que tenha informações mais detalhadas sobre sua fatura, e também outras questões que possam interessar.

Celpa Telefone/Contatos

Finalmente, se o que procura é uma lista de contatos isso também é possível. Assim, não importa o motivo conseguirá ligar à central ao 0800 091 0196 ou pelo whatsapp no (91) 3217 – 8200. Desta forma, esclarecerá questões que estejam preocupando, dados específicos e também receberá a atenção necessária para qualquer questão.