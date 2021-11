Se você for um dos muitos clientes que contam com um Cartão Tenda provavelmente pode ser que esteja se perguntando como obter a 2ª via fatura Cartão Tenda. Desta forma, conseguirá brindar mais detalhes sobre o seu documento de pagamento que permitirá que fique mais tranquilo sobre o seu dia a dia.

Além disso, se estiver procurando saber mais sobre as alternativas que conta ao seu dispor para verificar mais sobre a sua segunda via. Logo, aqui ensinaremos os diversos métodos para obter a sua fatura, como por exemplo: site, app, telefone ou whatsapp, aqui falaremos mais ao respeito.

Finalmente, se estiver se perguntando onde pagar a fatura cartão Tenda conseguirá brindar informações sobre não apenas escolher as alternativas para obter sua 2ª via, e também onde pode ser paga.

2ª Via Fatura Cartão Tenda pelo Site

Se estiver se perguntando sobre a 2ª via fatura Cartão tenda pelo site é necessário que vá até o site oficial da empresa que controla este tipo de cartão. Sendo assim, precisa ir até a página Voxcred.

Em seguida, deverá ir até ao local onde está escrito: Acesse sua conta que se encontra na parte superior esquerda do site. Logo, preencha as suas informações referentes sobre seu e-mail, CPF e sua senha, permitindo desta forma que acesse uma área exclusiva onde conseguirá acessar os seus valores em aberto.

Após, conseguirá acessar uma página onde constam várias informações sobre o seu valor que está em aberto para que possa prosseguir com as questões relacionadas ao seu boleto.

Saiba Também: Tudo sobre a Fatura Cartão Atacadão e também sobre a Fatura Caedu para solucionar suas dúvidas e realizar o seu pagamento.

2ª Via Fatura Cartão Tenda pelo APP

Hoje em dia muitas empresas procuram aplicativos para ficarem mais próximas dos seus clientes. Logo, deverá ir até sua loja de apps no celular e procurar pelo Cartão Tenda. Uma vez instalado, deverá preencher

2ª Via Fatura Cartão Tenda pelo Telefone

Porém, outros clientes preferem entrar em contato através de uma ligação, assim conseguem falar com um atendente sobre a sua fatura em aberto, assim como outras questões. Por isso, é sempre importante ter detalhes sobre a Central de Atendimento, ligue ao 0800 – 770 – 1878.

No entanto, é sempre importante que entre em contato entre as 8 hs e às 18 hs, permitindo desta forma que consiga abordar com um atendente as questões especificas relacionadas ao

2ª Via pelo WhatsAPP

A maioria das empresas que buscam um atendimento ao cliente mais completo estão investindo em formas como se reaproximarem. Justamente por este motivo a 2ª via do seu Cartão Tenda pode ser solicitada facilmente pelo whatsapp.

Assim, é necessário que adicione aos seus contatos o número (11) 94586-9491 e inicie a conversa. Logo, após algumas verificações de identidade e bancárias conseguirá falar com um atendente que ajudará a brindar o seu documento de pagamento, além de outras questões.

Leia Mais: Sobre a Fatura Makro e também como obter facilmente sua Fatura Casas Bahia

Onde pagar?

Finalmente, se estiver se perguntando sobre onde pagar a fatura Cartão Tenda sua primeira alternativa pode ser diretamente desde a loja. Porém, se for através de uma das opções virtuais pode usar o aplicativo ou internet banking do seu banco, e claro imprimir para pagamento na agência do seu banco ou na lotérica.