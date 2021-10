A antiga AES Eletropaulo é uma empresa privada de provimento de energia renovável, sendo assim, é importante apresentarmos o números de contato para eventuais necessidades. Dessa maneira continue sua leitora para saber tudo sobre a AES Eletropaulo Telefone e os demais contatos da empresa.

A empresa, agora com o nome de ENEL, é responsável por prestar serviços de forma privada, no Brasil, e mundialmente. Ou seja, caso você queira, ou precise, solicitar um serviço ou fazer alguma reclamação, é importante que saiba as possíveis formas de entrar em contato por telefone e outros meios. Então, se você ainda não descobriu como, avance na leitura do post que encontrará as informações necessárias para pedir o que precisa nos Canais de Atendimento da empresa.

E não se desespere, mesmo que você não tenha contrato com a empresa é possível fazer reclamações na Ouvidoria.

De forma breve, é fato comum que as empresas de energia são responsáveis por boa parte do conforto da rotina da população brasileira atual, sendo assim, não duvide em ligar ou mandar uma mensagem para tentar contato com algum atendente se precisar resolver algum problema.

Falta de Luz, roubo de energia, gato de luz: esses são apenas alguns exemplos de como a rede elétrica pode afetar o nosso dia-a-dia, seja no trabalho, estudos ou lazer. E, nesse caso, é importante entrar em contato com a servidora e relatar o problema que afeta a sua vida.

Sendo assim, confira no artigo abaixo as formas de contato com a empresa:

Como Entrar em Contato

Primeiramente, a antiga AES Eletropaulo permite o contato com a instituição a partir de diferentes formas de comunicação. Se você precisar gerar uma Segunda Via Eletropaulo, ou tirar alguma dúvida, sinta-se a vontade para escolher a melhor opção para você e a que mais se encaixa para a sua necessidade.

AES Eletropaulo Telefone

A empresa deixa diferentes números para as regiões do país como forma de entrar em contato com a Central de Relacionamento. Além disso, não podemos esquecer a opção para deficientes auditivos. Dessa maneira, para entrar em contato com a ENEL por meio de ligação telefônica, disque:

Ceará: 0800 28 50 196

Goiás: 0800 062 0196

Rio de Janeiro: 0800 28 00 120

São Paulo: 0800 062 0196

Caso você seja deficiente auditivo, ligue:

0800 28 21 887

Chat

Além disso, é possível entrar em contato com a empresa a partir canais digitais diferentes. Isto é, o site da ENEL garante serviços na Agência Virtual, Telegram e chat do Facebook. Atendimento bem diversificado, não é mesmo?

Telefone WhatsApp AES Eletropaulo

E não para por aí, porque além dos chats mostrados anteriormente, você pode salvar o número de contato no WhatsApp e pedir ajuda por mensagem, pelo telefone celular: (21)99601-9608

Ouvidoria AES Eletropaulo

Caso a Central de Relacionamento não resolva seu problema, você pode entrar em contato com a Ouvidoria pelo telefone: 0800 00 120 00

No entanto, fique atento ao horários de funcionamento. A empresa só atente das 8H às 18H de segunda à sexta-feira.

Ou, se preferir, preencha o formulário na página da Ouvidoria.

Reclamação AES Eletropaulo – Como fazer

Por fim, na possibilidade de fazer alguma reclamação ou denúncia conforme alguma irregularidade no uso da energia em sua cidade, furtos ou fraudes, você pode ligar de forma gratuita para a Central de Relacionamento, ou no Denuncie do site da empresa.