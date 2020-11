Para utilizar os serviços oferecidos pelo Poupatempo sem o stress de enfrentar filas gigantescas, agora com a informatização dos agendamentos ficou muito mais fácil é prático, sem precisar aguardar horas nas filas. Essa foi uma decisão para garantir a comodidade dos cidadãos brasileiros, evitando de parar em filas por horas à fio. É possível, através do serviço Poupatempo Agendamento, marcar horários para os principais serviços oferecidos pelo órgão, como emissão de Carteira de Identidade e de outros documentos importantes para o cidadão.

Documentos que você pode agendar no Poupatempo

O atendimento do Poupa tempo disponibiliza para a população uma gama variada de diversos serviços oriundo de responsabilidade e iniciativa do Governo Federal, nestes postos de atendimento é possível contar com serviços como a 1 e 2º do CPF (Cadastro Nacional de Pessoa Física) e outros serviços convenientes aos correios, 1 via da carteira de trabalho, 1ª e 2ª via da carteira de identidade, 2ª via da CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Abertura e legalização de alvará, acertos de cadastro como IPVA, DPVAT, CRV, adição de uma nova categoria, solicitação de vale social, Habilitação de seguro desemprego, empresas inativas, atestado de antecedentes criminais, informações e orientações técnicas prestadas pelo SEBRAE, alerta de documentos roubados e extraviados ou alteração entre variados outros serviços disponíveis.

Agendamento Poupatempo pelo Telefone

Nas unidades de atendimento PoupaTempo do país inteiro é possível fazer o agendamento pelo o telefone, isso é a comodidade de não sair de casa atoa e comparecer com o dia e hora marcado. Porém, cada cidade possui um número de atendimento próprio, por isso é necessário consultar o telefone da unidade do Poupatempo de Sua cidade.

Agendamento Poupatempo nos Estados

Para realizar o agendamento em postos do Rio de Poupa Tempo RJ, primeiro deve saber qual é o serviço que deseja atendimento, caso seja serviços relacionados ao SEBRAE ligue para o número 0800 570 08000, caso seja atendimento relacionado ao Detran ligue para o número 3640-4040 ou 3640-4141.

Unidades de Atendimento do Poupa Tempo no Rio de Janeiro veja a seguir:

Unidade Poupa Tempo na Central do Brasil

Localizado na praça Cristiano Ottoni, s/nº Subsolo da central do Brasil – Edifício Dom Pedro II.

Unidade Poupa Tempo em São Gonçalo

Localizado na avenida São Gonçalo, nº 100 – Rodovia Niterói Manilha no Km 8,5 São Gonçalo Shopping fica no bairro Boa Vista – São Gonçalo- Rio de Janeiro.

Unidade Poupa Tempo Cantagalo

Localizado na Rua Barão da torre, estação do metrô de Ipanema, saída da Teixeira de Melo em Ipanema – Rio de Janeiro

Unidade Poupa Tempo na Baixada Fluminense

Localizado na estrada municipal de São João de Meriti número 111 – 1ªpavimento no prédio Deck – Parking – Baixada Fluminense em S. João de Meriti – Rio de Janeiro

Unidade Poupa Tempo Zona Oeste

Localizada na Rua Fonseca número 240 – 2ª pavimento em Bangu – Rio de Janeiro.

Essas são todas as unidades de atendimento do Rio de Janeiro ser você estive procurando algum serviço relacionada a atendimento com as unidades, antes de comparecer agende nos números de atendimento para garantir que você seja atendido (a).