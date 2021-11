Com o objetivo de tornar-se referência em saneamento no Nordeste, a Águas de Teresina é a empresa responsável por abastecer e tratar a água para os moradores da capital do Piauí. Sendo assim, se você precisa gerar um nova Águas de Teresina 2ª Via, descubra como a seguir:

Segunda Via Águas de Teresina

Em primeiro lugar, é possível gerar a segunda via da conta de água da AEGEA de diferentes formas. A empresa conta com um sistema que funciona tanto no site da fornecedora, quanto em aplicativos ou telefone. Sendo assim, você conseguirá gerar sua segunda via da fatura do lugar que mais for confortável para você de acordo com sua acessibilidade e disponibilidade.

2ª Via Águas de Teresina Pelo Site

Em resumo, se você prefere resolver as coisas de forma rápida o site da Águas de Teresina pode ser a solução mais simples. Sendo assim, para conseguir gerar a sua segunda via da fatura, siga os passos a seguir:

Acesse o site Águas de Teresina

Na Página Inicial, clique em “Segunda Via da Conta”

Acesse seu login

Verifique as contas em aberto

Imprima

Além disso, pelo site é possível solicitar o débito automático da sua conta. Isto é, se você não quer ter mais preocupações sobre o pagamento da sua conta de água o débito automático pode facilitar sua vida e evitar atrasos.

Segunda Via Pelo Aplicativo

Ademais, se você prefere baixar o aplicativo e tê-lo na palma da sua mão sempre que prefisar verificar algum serviço. A Águas de Teresina fornece o aplicativo Águas App (Aegea Saneamento) e disponibiliza o sistema para que os clientes possam gerar a segunda via de sua conta e muito mais.

Abra o aplicativo

Rapidamente, entre na sua conta

Após estar na plataforma, clique em “Segunda Via da Conta”

Escolha a fatura que estava procurando

Faça o download no seu celular

2ª Via Águas de Teresina Pelo Telefone

Para solicitar sua segunda via da fatura por meio do telefone, basta:

Ligar para: 0800 223 220

Ou: 115

Além disso, essa forma de atendimento funciona gratuitamente.

Você também pode enviar mensagem pelo número de WhatsApp, é muito simples:

Pegue esse número: (86) 98124 – 3199

Salve na usa agenda

Entre no WhatsApp

Informe seus dados

Informe os dados da residência

Contatos

Por fim, se você está tendo algum problema com algum dos acessos, dúvidas sobre o valor da conta, reclamações a fazer, pode entrar em contato com a empresa por meio das formas de contato apresentados a seguir.

Você pode usar o e-mail para falar com o sac da empresa: [email protected]

Você também pode entrar em contato com o SAC pelo telefone local, ou de outras localidades:

0800 223 2000

115

Ademais, se você prefere falar por mensagem e gosta de um atendimento na palma da mão, sem muita espera. Utilize o WhatsApp da empresa. Para isso, basta salvar o número abaixo na sua lista de contatos e mandar uma mensagem solicitando o tipo de serviço que deseja:

(86) 98124 – 3199