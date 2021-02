Para retirar sua Águas Guariroba 2ª via, você pode entrar no site oficial da empresa, baixar o aplicativo, ou até mesmo telefonar para a central. A Águas Guariroba é uma empresa de saneamento, localizada em Campo Grande, capital do estado do Mato Grosso do Sul. A mesma é responsável pelos serviços de abastecimento de água, coleta, e tratamento de esgoto de toda a região. Isso sem falar também na gestão dos serviços de captação, adução, tratamento e distribuição de água potável para a população.

O abastecimento de água na cidade tem cobertura de 99.9% da empresa, e mais 80% da coleta de esgoto. Tendo diversos consumidores, a companhia sofre também com muitos casos de atrasos de contas. Pensando assim, separamos neste artigo dados de como você pode retirar sua Águas Guariroba 2ª via, decerto.

Segunda Via Águas Guariroba

Para retirar sua Águas Guariroba 2ª via, você tem até três opções diferentes para tal. Utilizando a internet, pode fazer isto por meio do site oficial da empresa, em seu computador.

Ou então, caso queira algo mais prático, poderá baixar o aplicativo da mesma em seu aparelho celular. Isso sem falar que, caso não queira usar a internet, pode ligar na central de atendimento deles, eventualmente.

Lembrando que, porquanto, os valores de suas contas não são feitos com base em seu gasto de água. Na verdade, o cálculo é feito em cima do tratamento de saneamento e esgoto em sua casa, certamente.

Faça também a emissão:

2ª Via Águas Guariroba pelo Site

Para solicitar sua Águas Guariroba 2ª via pela internet, siga abaixo o primeiro procedimento que separamos para você:

Primeiramente, entre no site oficial da Águas Guariroba Posteriormente, ainda na página inicial, clique no botão de serviços online, no cabeçalho da mesma Agora, será solicitado seu dado de acesso, como por exemplo, CPF ou CPNJ. Informe o mesmo para entrar no sistema Uma vez logado na plataforma, vá até o menu de faturas, e clique nele. Disso, aparecerá quais são suas faturas pendentes. Localize a conta em atraso, clique na mesma, e aperte em gerar segunda via. Reagende uma nova data e efetue o pagamento do boleto

2ª Via Águas Guariroba pelo Aplicativo

O segundo método para gerar sua 2ª via é por meio do app da empresa. Para tal:

Primeiramente, acesse a Play Store ou App Store de seu aparelho móvel e baixe o aplicativo da companhia nele Posteriormente, com o app já instalado, acesse-o e faça o login utilizando seus dados Já logado, terá na interface uma opção de renegociação de débitos. Clique na mesma e gere uma nova via para os boletos que aparecerem pendentes

2ª Via Águas Guariroba pelo Telefone

Você ainda tem a alternativa de solicitar sua 2ª via por meio da central de atendimento da empresa, certamente. Para isso, basta:

Telefonar no 0800 642 0115. Tal número funciona 24h por dia, durante toda a semana. E o melhor, a ligação é totalmente gratuita Assim que telefonar, cairá no atendimento eletrônico. Informe seu CPF digitando o número do mesmo em linha Disso será requisitado que direcione sua chamada para um setor de atendimento. Informe o financeiro e aguarde um atendente assumir a ligação Assim que o fizer,

Águas Guariroba Telefone e Contatos

Além de solicitar sua 2ª via, a empresa disponibiliza outros canais para contatá-los. Abaixo encontrará esta lista:

E-mail: [email protected] WhatsApp: (67) 99123-0008 Ouvidoria: (67) 3389 5858 SAC: 0800 642 0115