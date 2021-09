Comprar na Airycloth é confiável? É seguro? Se essa é a sua dúvida, você está no lugar certo. Abaixo, você vai conhecer um pouco melhor sobre a Airycloth, seu histórico no Reclame Aqui, sua credibilidade no mercado nacional e muito mais. Vamos lá!

Airycloth é Confiável?

Se você apenas quer saber se a Airycloth é Confiável, vamos direto ao veredito: Sim! A Airycloth é confiável. Mas é importante que você tome alguns cuidados antes de comprar nesta empresa.

Embora a mesma seja sim, confiável, existem um grande número de reclamações sobre a mesma, o que faz com que você tenha que ficar com um pé atrás.

Pensando nisso, por mais que a empresa seja considerada confiável, é importante verificar se vale a pena o risco na hora de comprar na Airycloth. Pois, de modo geral, a grande parte das reclamações da empresa em sites de reclamações tem relação com o tempo de entrega dos produtos.

Airycloth Reclame Aqui

Hoje em dia, o site Reclame Aqui é a principal plataforma nacional para quem deseja verificar se uma empresa é confiável ou não. Mas, antes de mais nada, uma avaliação ruim no Reclame Aqui não significa que a empresa não seja confiável.

Ou seja, a avaliação ruim tem relação direta com a gestão dos setores da empresa, seja no atendimento, plataforma, entrega ou garantia, mas não na “credibilidade” da empresa.

Ao analisar o site Reclame Aqui, é constatado que a empresa não possui avaliação. Entretanto, das 45 reclamações que a empresa recebeu na plataforma, até o momento nenhuma delas foram respondidas e muito menos sanadas.

Mas calma! Em alguns outros sites do mesmo segmento do Reclame Aqui, a Artycloth possui avaliações melhores e alguns comentários elogiando a empresa.

Por que a Airycloth é Confiável?

Como citado anteriormente, nosso veredito mostra que sim, a Airycloth é Confiável. Mas o que faz ela ser confiável?

Por mais que as avaliações do público e clientes não estejam a favor da empresa, o que faz uma empresa ser confiável é a sua credibilidade no mercado. Dentre as principais reclamações, a minoria é referente a dinheiro.

Sendo assim, a empresa tende a entregar seus produtos ou caso não entregue, ela estorna o dinheiro.

Mas, porque a avaliação da Airycloth é tão ruim? Bom, existem vários motivos para isso acontecer. Em primeiro lugar, por ser uma empresa internacional de comércio eletrônico, é comum que problemas de atraso sejam recorrentes.

Além disso, pelo grande volume de pedidos, erros de produtos também podem acontecer, o que pesa negativamente para a avaliação final da empresa.

Sobre a Airycloth

Atualmente, a Airycloth é uma gigante do comércio internacional eletrônico voltado principalmente para o nicho de roupas femininas. Embora seja registrada em Londres, Reino Unido, a sua sede é localizada em Hong Kong.

Por mais que poucas pessoas conheçam, a Airycloth já possui Armazéns logísticos em diversas regiões do Planeta, tanto nos Estados Unidos, Noruega e o Reino Unido, como na China e Austrália.

Ao acessar o site oficial da Airycloth, clicando aqui, você pode conhecer um pouco mais da empresa e sua vasta variedade de produtos.

