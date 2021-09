Aliexpress é Seguro? Mesmo quem nunca comprou na empresa, com certeza já ouviu falar de alguém que comprou ou mesmo tem o aplicativo da empresa instalado no celular. Com tanto sucesso desta empresa no Brasil, é comum que as pessoas tenham receio de comprar no Aliexpress.

Até porque, além de ser uma empresa chinesa, a mesma possui muitos produtos muito abaixo do valor de mercado brasileiro, o que intriga muitas pessoas.

Pensando nisso, abaixo você vai entender tudo sobre a Aliexpress, principalmente se a Aliexpress é Seguro. Vamos lá!

Aliexpress é Seguro e Confiável?

Se você está lendo esse artigo, provavelmente deve ter se assustado com os valores encontrados na loja, não é mesmo? Bom, isso é comum, pois, em muitos produtos, é possível encontrar valores 30% abaixo do mercado nacional.

Por mais que isso possa assustar, não se preocupe, o Aliexpress é sim uma empresa confiável. Além de confiável, a empresa é uma das maiores no seu ramo de atuação, vendendo milhões de produtos em todo o mundo.

Mas é possível ter problemas com a empresa?

Claro que sim! Entretanto, se comparado a empresas brasileiras, a Aliexpress chega a ter um suporte melhor e a resolução do problema mais rápida do que alguns e-commerce do Brasil.

Porém, por mais que a empresa seja confiável, é importante saber que o prazo de entrega dos produtos pode demorar um pouco. Além disso, caso o produto venha danificado, o processo de devolução, troca e estorno do dinheiro pode ser um pouco mais demorado.

Porque a Aliexpress é Seguro e Confiável?

Por mais que a Aliexpress não seja uma loja online, mas sim uma plataforma livre onde diversos comerciantes vendem seus produtos, assim como o Mercado Livre, a mesma fiscaliza todos os seus parceiros.

Dessa forma, as chances de você sofrer algum golpe são mínimas e o melhor, em alguns casos, a empresa devolve o seu dinheiro.

Todavia, por mais que a empresa seja incrivelmente segura e seja amada por milhões de brasileiros, é importante tomar cuidado. Como assim? Antes de fazer uma compra no site ou aplicativo da empresa, verifique o perfil do comerciante.

Desse modo, além de você ter certeza que está comprando de uma pessoa de confiança, você também pode ter a garantia de receber um produto em perfeito estado.

Aliexpress Reclame Aqui

Hoje em dia, a Ali Express possui uma avaliação considerada regular no principal site de avaliação de empresas do Brasil, o Reclame Aqui.

Para entrar no site do Reclame aqui, é só acessar: https://www.reclameaqui.com.br/

Todavia, se levarmos em conta que a empresa funciona de forma semelhante ao mercado livre, a sua avaliação de 6.4/10 pode ser considerada ótima.

Até porque, no Brasil, o Mercado Livre possui 7.6/10 e mesmo sendo 1.2 a mais na avaliação, o Mercado Livre é uma empresa que atua diretamente no Brasil, ao contrário do Aliexpress que é uma empresa chinesa.

Sobre a Aliexpress

A Aliexpress é uma empresa com mais de 11 anos de atuação, fundada no ano de 2010. Embora muitas pessoas não saibam, a empresa faz parte de um grande grupo Chines, o gigante Alibaba Group.