Se você for um morador do Rio de Janeiro e quiser saber mais sobre como obter a segunda via da sua fatura de fornecimento elétrico aqui desenvolvemos um texto perfeito para saber mais ao respeito da Ampla 2ª via. Desta forma, conseguirá fazer o seu pagamento rapidamente.

No entanto, hoje em dia há diversas formas para obter a segunda via Ampla, e aqui ensinaremos mais ao respeito. Logo, não importa se estiver precisando usar o site, aplicativo ou até o telefone, saberá as opções que conta para obter este documento.

Finalmente, abordaremos com mais detalhes sobre o Ampla telefone e contatos, de forma que se precisar de alguma solução específica conseguirá cobrar isso da empresa, vale a pena continuar a leitura.

Segunda Via Ampla

É sempre importante tirar a segunda via Ampla, já que caso não receba a primeira ou não esteja com ela em mãos é fundamental que pegue uma nova, de forma que não incorra em possíveis dívidas ou corte aos fornecimentos de serviços. Anteriormente, apenas era possível obter presencialmente, porém hoje existem outros métodos.

2ª Via Ampla Pelo Site

Para aqueles que preferem obter este tipo de informação diretamente pelo site oficial é importante que abra o link e escolha o Estado no qual reside. Após isso, procure pelo botão chamado Segunda via de Conta.

Na sequência deverá informar o CPF ou CNPJ do titular, além disso também consegue gerar este documento com o número de registro. Finalmente, aguarde alguns minutos e obterá a fatura.

2ª Via Ampla Pelo Aplicativo

Há quem prefira verificar todas estas questões diretamente desde o celular pela agilidade e facilidade deste processo. Assim, vá até a loja de apps do seu celular e procure pelo da Enel. Logo, insira os dados de login solicitados e vá até a opção de 2ª via de fatura Ampla.

2ª Via Ampla Pelo Telefone

Porém, há quem prefira obter a 2ª via diretamente em conversa com um atendente, e os telefones também são úteis para ocasiões onde precisa entrar em contato com a empresa. Assim, se quiser esta alternativa é necessário que ligue ao 0800 28 00 120 ou ao 0800 28 24 022.

Saiba que esta alternativa pede o CPF do titular ou o número de registro para obter a sua segunda e conseguir realizar o pagamento da forma que melhor precisar.

Telefone e Contatos

Finalmente, para aqueles que procuram saber mais sobre Ampla telefone e contatos nossa recomendação é que sempre tenha por perto o telefone da Central de Atendimento que é 0800 28 00 120. Já quem busca fazer uma reclamação precisa conhecer o SAC ao 0800 285 0196.

Deficientes auditivos também tem uma opção de entrar em contato com a empresa ligando ao 0800 280 1887. Por último, quem prefere adicionar no whatsapp para tirar dúvidas ou fazer solicitações precisa entrar em contato ao 21 99601 – 9608.