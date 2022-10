Com certeza a apuração das eleições 2022 trarão muita tensão para os brasileiros. É normal ficar ansioso para saber o resultado, afinal, a eleição presidencial pode definir muito do futuro do país.

O melhor a fazer nesse caso é acompanhar em tempo real a apuração para saber em primeira mão quando o resultado sair. Sendo assim, leia até o final para saber tudo sobre a apuração eleições 2022 e descubra como acompanhar.

Como Funciona a Apuração das Eleições

As eleições políticas são realizadas em todo o Brasil. O voto é obrigatório, o que significa que milhões de pessoas se deslocam para realizar o seu dever cidadão e ajudar a eleger os chefes de estado do país.

Em 2022 temos eleição mais importante, aquela que definirá quem será o próximo presidente da república.

Naturalmente a apuração eleições 2022 é algo muito importante pois é depois desse processo que os eleitores efetivamente sabem quem ganhou.

No Brasil usamos a urna eletrônica um dispositivo altamente tecnológico que tornou a apuração muito mais simples e segura. O passo a passo para a contagem de votos começa antes mesmo da eleição.

Veja só:

Antes da eleição é impressa uma lista com o nome de todos os candidatos para cada cargo;

Essa lista se chama zerézima, ela é impressa em cada urna pelo presidente da seção e tem como finalidade checar se todos os candidatos estão com o número de votos zerado antes do início oficial da eleição;

Tanto o presidente da seção quanto todos os mesários devem assinar a lista, garantindo assim a integridade do documento.

Ao final das votações uma nova listagem é impressa, dessa vez contendo todos os votados para cada candidato.

Essas informações devem ser encaminhadas ao Tribunal Eleitoral para que ocorra a soma considerando todas as urnas do país e finalmente saia um vencedor.

Resultados Apuração Eleições

Imagine o quão trabalhoso deve ser fazer apuração eleições 2022 em um país do tamanho do Brasil. No entanto, mesmo com toda a dificuldade, o Brasil tem um sistema muito moderno, admirado por muitos países.

Os resultados só são divulgados depois que as urnas são checadas para entender se houve alguma fraude.

Um documento é impresso em várias vias e encaminhado primeiro para a ata, o cartório e para os fiscais relacionados aos partidos.

Por fim a imprensa fica sabendo dos resultados e divulga a notícia tão esperada pelos eleitores.

Biometria é obrigatória em 2022?

Não! A obrigatoriedade da votação por biometria está suspensa em 2022 por conta da pandemia do coronavírus. Com a doença, os cartórios suspenderam o cadastramento e muitos brasileiros não puderam concluir o processo.

Pensando nisso, e considerando que não seria justo impedir essas pessoas de votarem por conta de uma força maior, foi decidido que em 2022 o voto ainda acontecerá através do uso de título de eleitor.

A notícia de que sem a biometria os eleitores não poderão votar é uma fake News que circula pela internet. Não compartilhe informações falsas.