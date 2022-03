Os reality shows tem a magia de conseguir atrair milhões de telespectadores em todo Brasil. Isso não é diferente no grande show da TV Record, A Fazenda. Então, se você é um dos fãs desse programa, não deixe de acompanhar os próximos tópicos deste post e saiba como assistir a fazenda ao Vivo.

Onde Assistir a Fazenda ao Vivo

Hoje a emissora TV Record dispõe de muitos canais que devem ser usados pelos telespectadores para conferir cada um dos episódios da programa. As opções disponíveis incluem pontos de transmissão pela internet e até mesmo o serviço de TV digital por assinatura.

A forma mais simples para ver o programa e não perder os grandes eventos de cada edição, é usar o canal aberto da Record TV. Quem preferir essa opção deve observar a programação da TV para exibição de cada evento da Fazenda ao Vivo, conforme mostramos abaixo:

Segunda-feira – Prova de Fogo

Terça-feira – Formação da Roca

Quarta-feira – Prova do Fazendeiro

Quinta-feira – Eliminação de candidatos

Sexta-feira – Inicio da Festa

Sábado – Transmissão gravada da festa da sexta

Domingo – Resumo gravado do cotidiano na casa

Cada um dos eventos listados acima é transmitido no canal aberto da TV Record a partir das 22h30.

Como assistir A Fazenda 24 horas?

Para assistir tudo o que acontece na casa ao vivo 24 horas por dia, a TV Record disponibiliza o seu serviço de streaming por assinatura. Ao assinar o serviço pela primeira vez o usuário possui 14 dias de teste gratuito, e caso queira, ele pode cancelar a subscrição antes desse prazo. Os pacotes disponibilizados pela PlayPlus são os seguintes:

Plano PlayPlus – Custa R$ 12,90 por mês e transmite o programa ao vivo 24 horas. Também inclui toda a programação dos canais Record e outros.

Plano Kids e Esportes – Custa R$ 32,90 por mês e inclui todos os canais do plano anterior + canais de esporte.

O PlayPlus está disponível para smartphone ou tablet. Quem tem um computador também pode acessar o site do serviço de streaming para curtir o reality.

Como assistir A Fazenda online grátis?

Para assistir todo o programa legalmente sem apelar a pirataria, é preciso pagar a subscrição no PlayPlus. Agora, conforme dissemos anteriormente, o interessado pode aproveitar os 14 dias de teste da plataforma para assistir a fazenda online grátis.

Outra opção para assistir a fazenda, é usando o site R7, que apesar de não transmitir o programa 24 horas, conta com atualizações diárias de tudo que acontece na casa da Fazenda Record TV.

Estreia da Fazenda 2022

Batendo recordes de audiência e patrocinadores todos os anos, a fazenda é um reality super aguardado pelas famílias brasileiras. A data oficial para a estreia do programa 2022 ainda não foi anunciada pela Record TV. Então fique atento as nossas postagens porque assim que essa informação for liberada, iremos atualizar este post com a data da fazenda 2022.