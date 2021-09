O que é a Atual Cargas Rastreamento? Se você fez uma compra e o mesmo está em responsabilidade de Atual Cargas, abaixo você vai entender como é possível rastrear o seu produto e todos os meios de contato com a empresa. Vamos lá!

Atual Cargas Rastreamento

Antes de mais nada, é importante saber que a Atual Cargas possui grande parte da sua área de atuação transportando encomendas através do transporte rodoviário. Porém, a empresa não trabalha para o público B2C, mas sim, para outras empresas.

No entanto, embora o ramo de atuação da empresa seja um pouco diferente de outras transportadoras, isso não significa que o processo de rastreamento é mais complicado.

Na verdade, em comparação com outras transportadoras que fazem estão no mesmo mercado que a Atual Cargas, o seu sistema de rastreamento é um dos melhores e mais atualizados. Entenda melhor como funciona abaixo.

Como Funciona a Atual Cargas Rastreio?

Mas afinal, você sabe como funciona o método de rastreio da atual carga? Assim como diversas outras empresas do ramo, Como por exemplo a Jad Log rastreio, a Atual Cargas utiliza um método simples, mas considerado um dos mais eficazes de rastreio.

Hoje em dia, cada produto sai da loja ou indústria com um código de rastreio. Com isso, toda vez que o produto passa por uma checagem, o próprio software atualiza e indica para você onde ele se encontra.

Quando falamos da Atual Cargas, por exemplo, ela possui este software em seu próprio site oficial. Desse modo, ela oferece tudo o que você precisa, dentro de um só lugar.

Atual Cargas Rastrear Código

Ao acessar o site oficial da Atual Cargas, clicando aqui é possível notar que existem duas formas de rastreio dentro da plataforma, são elas:

Com Senha (Pelo Pagador)

Na opção com a Senha, o número da nota fiscal do produto não é solicitado. Entretanto, além de ter o CNPJ do pagador, também é importante ter a senha da mesma.

Caso tenha perdido a senha ou a mesma não esteja funcionando, é importante entrar em contato como suporte da atual Cargas via e-mail.

Sem Senha (Pelo Remetente)

Se você é remetente, não precisa ter uma senha especial para efetuar o rastreamento do pedido. Neste caso, basta informar o número do seu CNPJ, caso seja o remetente e por fim, inserir a nota fiscal do mesmo.

Independente do método de rastreio que você utilize, para finalizar, basta clicar em “Localizar Carga” e você terá todos os detalhes sobre a encomenda.

Atual Cargas Telefone

Infelizmente, a Atual Cargas não possui atendimento via telefone. O que fazer? Como mencionado anteriormente, o ideal é que você envie um e-mail com sua dúvida ou reclamação para o e-mail: [email protected]

Além disso, no próprio site da empresa, você também pode clicar em “Fale Conosco” e preencher o formulário.

Sobre a Atual Cargas

A Atual Cargas foi fundada em Palmas, no estado do Tocantins em 1998. Após a sua expansão em 2008, a Atual Cargas aumentou a sua área de atuação e o seu número de clientes. Com isso, atualmente, a empresa conta com mais de 46 filiais, desde unidades de tratamento a agências.