Atualmente, todo entregador de comida precisa de 2 coisas: Moto e uma BAG. Para quem trabalha com o Uber Eats, é importante ter a Bag identificada, embora não seja obrigatória, ter a BAG Uber Eats 2021 é um diferencial. O que é a BAG Uber Eats 2021? Abaixo você vai entender o que é a Bag da Uber Eats, como ganhar a sua e muito mais. Vamos lá!

O que é a Bag Uber Eats?

Hoje em dia, todo entregador de delivery precisa de uma caixa térmica. Principalmente quem trabalha para o Rappi ou a Uber Eats, ter a Bag, é fundamental.

Até porque, para ser aprovado no aplicativo, o profissional precisa provar que possui todos os equipamentos necessários para a tarefa. Embora a moto não seja obrigatória, até porque, é comum ver pessoas trabalhando com bicicletas, por exemplo, a caixa, sim, é obrigatória.

Em suma, esta caixa é obrigatória para manter a comida conservada, desse modo, cumprindo com as leis a assegurando que o cliente se alimente com segurança.

Como Ganhar a Bag do Uber Eats?

Assim que você for aprovado pelo aplicativo, basta comparecer até um escritório da Uber mais próximo a você para garantir a sua bagagem.

No entanto, até onde se tem informação, a mesma não é gratuita, é preciso pagar um certo valor para ter a Bag do Uber Eats. Além disso, caso não haja escritório próximo a você, o ideal é que você notifique a empresa e trabalhe com outra Bag.

A Bag Uber Eats é Obrigatória?

Felizmente não! Se você não mora perto de um escritório ou mesmo já possui a sua Bag e não quer adquirir outra, está tudo bem, não existe nenhuma regra que te impeça de trabalhar no aplicativo.

Embora seja obrigatório o uso das Bags para entregadores de moto, existem pessoas que trabalham com carro e nem sequer utilizam a BAG Ubereats 2021. Mas claro, neste caso, o ideal é que a comida seja entregue imediatamente.

Além disso, o ponto negativo de não utilizar Bags é o cheiro e possíveis acidentes de trajeto que podem danificar o carro ou mesmo o alimento.

✅ Veja também como funciona:

Vantagens?

Não! As caixas de entrega não são todas iguais, a BAG Ubereats 2021, por exemplo, é desenvolvida para ser cômoda para quem a utiliza e projetada para cuidar do alimento.

Ou seja, utilizando a BAG Uber Eats 2021, é possível manter a comida sempre quente, não danificar a mesma e claro, mantê-la fresca, fundamental principalmente nos dias mais abafados.

Quanto custa a mochila do Uber Eats?

Em 2020, por exemplo, a BAG Uber Eats estava em torno de R$50,00. Ao analisarmos com outras inferiores, ainda saia muito mais em conta. Todavia, com a pandemia os escritórios fechados. Neste caso, outra forma de conseguir a caixa oficial é comprando em canais de Marketplace como o Mercado Livre, Facebook, etc.

Através desses canais, é possível encontrar a BAG Uber Eats 2021 com preços que variam de R$60,00 a R$80,00, dependendo do vendedor.