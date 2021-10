A abertura de uma conta bancária digital assombrou por algum tempo. Mesmo para os millenials, que nasceram após o avanço dos avanços tecnológicos. De forma breve, o Banco Inter é uma das contas bancárias digitais mais completas atualmente, e conseguiu superar as expectativas de grande parte de seus usurários. Dessa forma, se você está em dúvida de como entrar em contato com a empresa, estamos aqui para falar tudo sobre o Banco Inter telefone.

O queridinho do Cashback ganhou clientes devido a um aplicativo com funções visionárias para o crescimento dos aplicativos de bancos digitais. Nele é possível, além do gerenciamento da sua conta e pagamentos, fazer compras, e realizar vários tipos de investimentos diferentes, contratar seguros, e comprar passagens aéreas. A simplificação do conceito de banco em um Super App é unicamente o que o Banco Inter promove para você.

Sendo assim, se você gostaria de entrar em contato com um atendente do banco digital, continue a leitura que explicitaremos abaixo:

Banco Inter Telefone

Primeiramente, para entrar em contato com a Central de Relacionamento do Banco Inter, basta utilizar um dos números abaixo. Ligue:

3003 4070 , de Capitais e regiões metropolitanas.

, de Capitais e regiões metropolitanas. 0800 940 0007, para Demais Localidades

Ademais, em caso de deficiência de fala e audição, ligue: 0800 979 7099

É possível entrar em contato com a Central de Relacionamento 24h por dia. Sendo assim, caso você perdeu seu cartão e deseja solicitar outro, por exemplo, esse é o atendimento que você vai precisar.

Como Entrar em Contato

Em resumo, é possível entrar em contato com a empresa de várias formas. Ou seja, caso a Central de Ajuda da plataforma do app ou do próprio chat não te auxilie da maneira esperada, utilize os números acima para entrar em contato com a Central de Atendimento, ou utilize os recursos abaixo.

Chat Banco Inter

O Inter promove o atendimento por Chat Bot em sua plataforma do site e do aplicativo. Nele você vai conversar com a Babi, e tirar todas as suas dúvidas sobre a sua conta digital. Porém, caso ela não consiga te ajudar no que você precisa, ela encaminhará o seu atendimento para um dos atendentes da empresa.

Telefone WhatsApp Banco Inter

O Banco Inter não realiza atendimento por WhatsApp. Sendo assim, tome cuidado com fraudes, que está sendo comum em aplicativos desse tipo de rede. Além disso, é possível entrar em contato com a empresa a partir de Redes Sociais, no entanto, sempre verifique o sinal de verificado, porque nessas redes é muito mais fácil cair em diversos tipos de golpes. Tenha cuidado.

SAC Banco Inter

O SAC é o canal de atendimento ideal para você fazer reclamações, sugestões, ou algum tipo de cancelamento. Além disso, é possível entrar em contato com essa modalidade de atendimento 24h por dia, então não se preocupe com o horário caso deseje fazer alguma ligação.

Ouvidoria Banco Inter

Além disso, é importante saber que, se você não foi atendido de forma satisfatória no SAC ou na Central de Relacionamento e tem um protocolo gerado, entre em contato com a Ouvidoria. O Banco Inter está aberto para ouvir o problema.

Sendo assim, ligue: 0800 940 7772

Mas fique atento, só é possível entrar em contato com a Ouvidoria, das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira (exceto feriados).

Ou também, caso você prefira. Pode fazer uma solicitação e gerar uma mensagem na página da Ouvidoria no site do banco Inter que eles te enviam uma mensagem.

Reclamações – Como fazer

Em resumo, para fazer uma reclamação, basta ligar para o SAC.