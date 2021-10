Você já ouviu falar no Banco Next? Isso mesmo, mais um banco digital completíssimo para descomplicar as burocracias do dia a dia. Nele é possível a realização de saques e transferências gratuitos e ilimitados, segurança no investimento e você ainda ganha direito a receber mimos. Melhor amigo para que? Caso você tenha uma conta Next ou deseja se informar antes de criar uma, descubra como entrar em contato com o Banco Next telefone.

Primeiramente, a conta Next pode ser utilizada para vários recursos divertidos entre você e as pessoas a sua volta. Entre eles estão uma organização de metas financeiras para qualquer objetivo que tenha em mente, e inclusive com a coparticipação dos seus amigos, fazendo a famosa vaquinha.

A partir de um design mais tech, o aplicativo do banco consegue ajudar o usuário a monitorar de forma intuitiva os gastos financeiros. Ou seja, se você está buscando um banco que mostre para onde o seu dinheiro está indo, sem muito esforço você consegue saber isso pelos recursos do banco Next. Além disso, como qualquer outra conta Digital, a abertura da conta se dá de forma gratuita, mas devido a diferença de pertencer ao banco Bradesco, o usuário tem uma sensação de estar em contato com uma instituição segura.

Banco Next Telefone

Sendo assim, para entrar em contato com a Central de Relacionamento e tirar suas dúvidas sobre os serviços prestados pela empresa, basta ligar: 0800 275 6398

Além disso, esse canal de atendimento funciona 24h por dia. Então a qualquer momento em que você precisar de ajuda, não hesite em fazer uma ligação.

Como Entrar em Contato

Se você está interessado em entrar em contato com a empresa, seja para tirar uma dúvida ou fazer alguma reclamação, além dos números apresentado acima, confira as outras possibilidades.

Telefone WhatsApp Banco Next

Para entrar em contato com a empresa por mensagem, basta salvar o número de WhatsApp no seu celular: (11) 99425-6398

Por esse canal você irá conversar com a BIA – Inteligência Artificial, e ser orientado conforme suas dúvidas ou necessidades.

Ademais, se você é cliente do banco que fundou a empresa, e está precisando saber como gerar a 2ª via boleto Bradesco ou gostaria de tirar uma dúvida sobre o Bradesco financiamentos a BIA pode ajudar você.

SAC Banco Next

Diante da possibilidade de você precisar entrar em contado com o SAC do Banco Next, basta ligar para o número:

0800 722 6398

O atendimento é realizado 24h por dia, todo dia da semana.

Além disso, se você é Deficiente Auditivo ou de Fala, basta utilizar o número abaixo:

0800 722 0099

No entanto, se você prefere mandar enviar uma mensagem, basta acessar o site do Banco Next e preencher o campo.

Ouvidoria Banco Next

Por fim, se você entrou em contato por um dos atendimentos primários e não conseguiu resolver o seu problema de forma satisfatória, entre em contato com a Ouvidoria e ligue: 0800 688 6398

No entanto, fique atento aos dias e horários de atendimento. A ouvidoria do Banco Next funciona para contato de segunda a sexta feira, das 9h às 18h, exceto feriados nacionais.

Reclamação – Como fazer

Em resumo, caso você tenha ficado insatisfeito com algum serviço ou devido de O SAC disponível 24h para o atendimento.