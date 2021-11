Se você procura simplicidade e inovação em um banco digital, está no lugar certo. O Banco Original entrega isso e muito mais, sendo assim se você já é cliente ou pretende ser, descubra como entrar em contato com o Banco Original telefone.

O Banco Original promete praticidade e proximidade com o cliente. A instituição deixa você à vontade para fazer o que for necessário para deixar o serviço a sua cara. Além disso, a forma de expor as informações financeiras transforma tudo mais amigável e simples, fazendo o cliente entender o que ele pode fazer dentro do aplicativo e te ajuda a selecionar os melhores investimentos.

Caso você tenha se interessado pelo banco ou já é cliente, confira abaixo como entrar em contato:

Qual o Número de Telefone Banco Original

Em primeiro lugar, para conseguir atendimento para você e sua empresa entre em contato pelos números:

Para Capitais e regiões metropolitanas: 4004 0800

Para Demais Localidade: 0300 777 0800

Do Exterior a Cobrar: +55 21 2565 0800

No entanto, fique atendo aos horários de atendimento, que funciona das 7h às 24h, de segunda a sábado, inclusive nos feriados.

Em segundo lugar, caso você esteja falando no lugar de uma empresa, corporativa ou agronegócio, ligue para:

0800 705 3000

O atendimento funciona das 9h às 18h apenas nos dias úteis, sem incluir feriados.

Como Entrar em Contato com o banco

Em resumo, como cliente de um banco, é importante que você saiba as maneiras de entrar em contato. Nunca se sabe quando vai perder um cartão ou ter problemas com o aplicativo. Sendo assim, o Banco Original outras formas de contato além das apresentadas acima.

Chat Banco Original

Ademais, o Banco Original possibilita que você entre em contato com um Agente Original por meio do aplicativo da financeira. Sendo assim, caso você tenha alguma dúvida, é possível ligar ou enviar mensagem para um agente.

WhatsApp Banco Original

Além disso, o banco disponibiliza atendimento por WhatsApp para falar com o banco. Para isso, basta salvar o número de telefone abaixo na sua lista de contatos e falar com eles sempre que necessário:

+ 55 11 4004-0800

No entanto, atente-se à segurança das suas informações. O Banco Original nunca pede suas informações confidenciais como Token, nem pede depósitos de dinheiro em contas pessoais, ou oferece serviços de outros bancos. Ou seja, caso alguma dessas situações aconteça com você denuncie, pois é provável que seja tentativa de golpe!

SAC Banco Original

Se você está em busca de informações, gostaria de fazer algum cancelamento, ou reclamação, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor. O Banco Original fornece atendimento específico para essa modalidade, sendo assim, utilize um dos números abaixo para ligar de todas as regiões:

0800 744 0744

Em situação de deficiência Auditiva e de Fala, ligue:

0800 766 0766

No entanto, fique atento aos horários de atendimento, que funcionam das 9h às 21h nos dias úteis, e aos sábados, das 9h às 15h. Não é possível entrar em contato aos feriados.

Ouvidoria Banco Original

Ademais, caso você tenha tido um problema, e nenhum dos canais disponibilizados acima conseguiram resolver de forma efetiva, entre em contato com a Ouvidoria. Para isso, ligue:

0800 755 0755

O horário de atendimento é das 9h às 18h, todos dos dias úteis.

Reclamação – Como fazer

Para finalizar, se você precisa fazer uma reclamação, basta entrar em contato com o SAC, que é o canal específico para essa modalidade. Porém, caso não tenha a resposta esperada pode entrar em contato com a Ouvidoria e tentar solucionar o caso novamente.