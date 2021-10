O banco Pan é um banco brasileiro, muito conhecido no mundo financeiro e que se destaca por possuir diversas opções de serviços para seus clientes correntistas ou não. O banco Pan é um banco digital, mas oferece diversas opções de atendimento que vão além das opções digitais. Veja abaixo como entrar em contato com Banco PAN Telefone.

Nos canais de atendimento o cliente pode solicitar atendimento para diversos serviços, como cartões, contas e faturas. As principais formas de contato disponibilizadas pelo banco Pan são atendimento telefônico, chat virtual e um canal todo em libras.

Qual o Número de Telefone Banco PAN

O telefone da Central de Atendimento do Banco Pan é o 0800 776 8000, e funciona 24h por dia, todos os dias da semana, inclusive feriados e finais de semana, e pode ser utilizado para dúvidas com rastrear cartão PAN ou enviar solucionar os mais diversos problemas.

Como Entrar em Contato

O banco Pan disponibiliza diversos canais de atendimento para que o cliente possa entrar em contato, sendo que os principais canais de atendimento são:

Serviço de Atendimento ao Cliente;

Central de renegociação, através do número 0800 006 8782 ;

; Ouvidoria;

Chat de atendimento virtual.

Chat Banco PAN

Uma forma simples de entrar em contato com o banco Pan é através do chat virtual de

atendimento, onde o cliente recebe atendimento de um atendente virtual e rápido. Para entrar em contato com o banco Pan através do chat é necessário que o cliente acesse o chat virtual, disponível em: https://www.bancopan.com.br/atendimento/fale-com-o-pan/.

SAC Banco PAN

O Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC do banco Pan funciona todos os dias da

semana, 24h por dia, garantindo que o cliente receberá atendimento a qualquer momento em qualquer dia. Assim como no atendimento Telefone Unidas, por exemplo.

Para entrar em contato com o SAC do banco Pan o cliente deve ligar para o número 0800 776 8000. No SAC o cliente consegue tratar sobre diversos assuntos, como cartões, renegociação de dívida e diversos outros assuntos relacionados aos serviços prestados pelo banco.

Ouvidoria Banco PAN

Caso o cliente tenha solicitado atendimento mas não tenha recebido nenhuma solução, ele deve entrar em contato com a ouvidoria, que é o canal responsável por tratar de casos onde o atendimento anterior não foi capaz de resolver o problema.

O cliente pode entrar em contato com ouvidoria através do número 0800 776 9595, sendo que a ouvidoria funciona de segunda a sexta, das 9h às 18h, exceto em feriados nacionais.

Saiba: Como entrar em contato com o BV Financeira Telefone, e também com o BMG Telefone.

Reclamação Banco PAN – Como fazer

Caso o cliente queira fazer uma reclamação ele deve entrar em contato com ouvidoria para informar o motivo de sua reclamação, explicando o que aconteceu e qual o problema não foi solucionado. Após realizar a reclamação, a equipe de atendimento da ouvidoria entra em contato com o cliente e propõe uma solução para o problema apresentado.

Caso o cliente não receba o retorno esperado do Banco Pan, ele pode realizar uma reclamação diretamente na plataforma Reclame Aqui, uma plataforma especializada em reclamações sobre serviços e empresas brasileiras. No entanto, recomenda-se que antes de realizar uma reclamação na plataforma o cliente entre em contato com ouvidoria e tente resolver da melhor forma possível.