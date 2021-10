Questões bancárias não podem ficar muito tempo sem serem solucionadas, já que isso infringe gravemente no nosso planejamento e nosso dia a dia. Portanto, sempre que acontecer um imprevisto ou alguma questão que precise de atendimento é importante sabermos os meios pelos quais podemos entrar em contato. Assim, neste texto falaremos mais sobre o banco Safra Telefone.

Se você for usuário deste banco e estiver se questionando qual o número de telefone do Banco Safra, saiba que há muito mais sobre conhecer esta entidade. Logo, ensinaremos como entrar em contato com banco Safra para que possa selecionar a alternativa que melhor se enquadre no seu dia a dia e possibilidades.

Inclusive para aqueles que buscam praticidade e rapidez como pelo atendimento por chat ou whatsapp. Além disso, quem tem questões que precisa solucionar com mais urgência ou inclusive demostrar insatisfação certamente precisará do contato do SAC e da ouvidoria. Por último, encerraremos falando com mais detalhe o processo que deve seguir para fazer uma reclamação.

Telefone do Banco Safra

Se estiver se perguntando sobre qual o número de telefone do Banco Safra nossa resposta é um pouco mais complexa. Acontece que a empresa não atende única e exclusivamente em um telefone, tudo depende do que precisa ser solucionado, se é um simples problema para atualizar boleto Banco Safra, ou algo mais grave.

Porém, nossa recomendação é que entre em contato no 3253 – 4455 desde São Paulo ou e estiver em outra localidade no 0300 – 105 – 1234.

Como Entrar em Contato

Conforme informamos anteriormente há diversas alternativas para entrar em contato dependendo das ferramentas que conta a seu dispor e do problema ou questão que precisa esclarecer ou solucionar.

Telefone WhatsApp Banco Safra

Hoje em dia muitas pessoas decidem usar o Whatsapp por ser uma alternativa bastante utilizada e já instalada e usada pela maioria de nós. Sendo assim, se precisa conversar com um executivo pode adicionar o número (11) 3175 – 8248 e conversar com algum dos executivos para ter mais clareza sobre o seu processo.

SAC Banco Safra

É importante que saiba que para aqueles que contam com uma reclamação ou dúvida que não foi solucionada a primeira queixa deve ser prestada ao SAC. E para isso deverá entrar em contato ao 0800 772 4136. Assim, ao ligar entre segunda e sexta das 9 da manhã ás 21h ou os sábados das 9 da manhã às 15h conseguira fazer a sua reclamação.

Ouvidoria Banco Safra

O departamento de Ouvidoria é aquele presente quando já foi feita uma reclamação inicial através do SAC que não foi solucionada da forma desejada. Logo, se este for o seu caso é necessário que entre em contato ao 0800 770 1236 de segunda a sexta-feira entre as 9 da manhã e as 18h. Para deficientes auditivos ou de fala no mesmo horário, porém no 0800 – 727 – 7555.

Reclamação – Como fazer

Assim sendo, é importante que tenha presente que para fazer sua reclamação Banco Safra deverá primeiro entrar em contato com o executivo para tentar solucionar. Logo, se isso não funcionar pelo SAC e finalmente se ainda não estiver satisfeito o seu contato deve ser transferido para a ouvidoria.