Se estiver procurando saber mais sobre a Bandeirantes 2ª via, aqui temos mais detalhes ao respeito para obter a mesma. Desta forma, conseguirá saber mais de seu documento de pagamento quando não chegar da forma adequada.

Além disso, abordaremos com detalhes questões sobre como reivindicar este tipo de item. Desta forma, conseguirá usar o site, aplicativo, telefone para reivindicar o seu documento de pagamento conforme for a sua necessidade.

Finalmente, se quiser saber mais ao respeito do telefone e contatos saiba que também temos essas informações. Assim, se estiver procurando mais questões sobre este assunto para entrar em contato, saberá mais ao respeito.

Segunda Via Bandeirantes

Anteriormente se quisesse obter uma segunda via Bandeirantes seria necessário que fosse até uma agência para abordar com mais detalhes sobre este item com o auxílio de um atendente.

Porém, hoje em dia há diversas formas de como fazer este processo sem ter que sair de casa.

2ª Via Bandeirantes Pelo Site

Caso queira saber como fazer este processo pelo site o processo é muito simples:

Você deverá ir até a página oficial.

Em seguida, escolher o seu estado já seja Espírito Santo ou São Paulo

Forneça os detalhes sobre o seu número de instalação.

Assim, conseguirá no sistema aquelas contas de luz em débito, onde também verá o valor, data de vencimento, entre outras questões que podem ser importantes para o usuário. Logo, verá também o código de barras para realizar o pagamento de forma apropriada.

2ª Via Bandeirantes Pelo Aplicativo

Se o que precisa é uma alternativa mais dinâmica que permita conferir este tipo de informação a qualquer momento e de qualquer local, nossa recomendação é pelo uso do aplicativo. Assim:

Vá até a loja de apps do seu celular e procurar por EDPOnline.

Na sequência, faça o cadastro fornecendo os seus dados pessoais ou da instalação.

Com isso você irá obter aquelas faturas que se encontram em aberto e proporcionar o pagamento para que não tenha nenhum problema.

2ª Via Bandeirantes Pelo Telefone

Se o que estiver procurando uma forma de obter a segunda via da sua fatura através do telefone, saiba que isso também é possível, bastando entrar em contato com a Central de Atendimento.

Logo, basta fazer uma ligação ao 0800 721 0123 para ter acesso a um atendente que poderá auxilia-lo neste quesito.

Telefone e Contatos

Finalmente, se o que procura é saber mais ao respeito do telefone ou contatos que sejam úteis para você como cliente da empresa, além do número de atendimento ao cliente que fornecemos no item anterior também pode adicionar o whatsapp.

Com isso, basta mandar uma mensagem ao 11 93465 – 2888 se você for de São Paulo ou ao 27 99772 – 2549 se você for do Espírito Santo.