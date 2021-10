A instituição bancária com enfoque no crescimento da Região Sul do Brasil é uma sociedade de economia mista. Além disso, a empresa conta com nada menos que o Governo do Estado do Rio Grande do Sul como participante e maior acionista. Sendo assim, se você é cliente do banco ou deseja se tornar. Venha com a gente que mostraremos como entrar em contato com o Banrisul telefone.

Banrisul Telefone

Se você precisa fazer consultas referentes a atualizar Boleto Banrisul, transações bancárias ou gostaria de saber informações sobre o seu Banricard, tudo isso por telefone, a empresa promove o atendimento pelo Banrifone. Recurso que trará segurança, rapidez e comodidade na hora do atendimento.

Ou seja, para entrar em contato de acordo com a sua região, ligue:

Porto Alegre: 051 3210 0122

Interior do RS: 08000 541 885

Fora do Estado do RS: 0800 541 885

Como Entrar em Contato

É possível entrar em contato com o Banco a partir, principalmente do atendimento por telefone. No entanto, é possível entrar em contato com a empresa a partir de outros canais de comunicação.

Chat Banrisul

Se você prefere entrar em contato com a instituição por meio de mensagem. A empresa entrará em contato posteriormente.

Telefone WhatsApp Banrisul

Além disso, a Banrisul realiza atendimento por número de telefone WhatsApp. Pelo canal é possível pedir Suporte à maquininha Vero; Suporte aos Canais Digitais; Dúvidas sobre o BanriCard; Resolução de dívidas em Atraso; e Consórcio.

Ou seja, para entrar em contato pelo WhatsApp da empresa, salve o número abaixo na sua lista de contatos: (51) 3215 1800

Telefone SAC Banrisul

Caso você esteja buscando informações sobre serviços e produtos do Banco, ou gostaria de fazer um bloqueio ou cancelamento.

Basta falar com o SAC da empresa pelo número abaixo: 0800 646 1515

da empresa pelo número abaixo: Se você é deficiente auditivo ou de fala, utilize o seguinte número: 0800 648 1907

Além disso, por esse Canal de atendimento é possível registrar solicitações, sugestões, elogios e reclamações.

Telefone Ouvidoria Banrisul

Na alternativa de você não ter conseguido o atendimento que gostaria em algum canal de atendimento primário. Seja no Serviço de Atendimento ao Consumidor, atendimento em agências presencialmente, ou nos demais pontos. É importante que você fale com a Ouvidoria Banrisul.

Sendo assim, para entrar em contato pelo telefone, basta ligar: 0800 644 2200

Além disso, a Ouvidoria disponibiliza atendimento para deficientes auditivos e/ou de fala. Basta utilizar o número abaixo: 0 xx 51 3215 1068

No entanto, esteja atendo aos horários de atendimento. Os quais acontecem de 9h às 17h de segunda a sexta, exceto em feriados. Também, você pode enviar um e-mail e preencher o formulário no site, se achar melhor.

Reclamação Banrisul – Como fazer

Em resumo, a Banrisul utiliza do canal de atendimento do SAC para receber reclamações ligadas aos produtos, serviços, ou ao atendimento. No entanto, se você deseja fazer uma denúncia de casos ilegais, seja você cliente ou funcionário do banco, é importante que reporte no Canal de Denúncias, que é específico para esse tipo de caso.

É fundamental saber que esse tipo de comunicado deve ser bem descrito para que seja efetivamente analisado. Ou seja, já que precisa de uma quantidade mínima de informação para que seja apurado o caso, e é necessária não só a a indicação dos envolvidos, mas também a descrição dos fatos.