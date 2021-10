Tentando entrar em contato com o banco BMG através do BMG Telefone? Mas está enfrentando dificuldades? Antes de tudo, você sabe o qual a maior proposta da instituição?

Caso não saiba, o banco é focado na realização de tipos de diferentes empréstimos, para aposentados e pensionistas do INSS. Além disso, na rede da organização é possível realizar a abertura de conta digital gratuita e até mesmo com direito a cartão de crédito sem anuidade. Sendo assim, se você quer conseguir entrar em contato pelo telefone, leia o artigo a seguir.

Se você é ou não cliente do banco e está em dúvidas sobre algum assunto específico. Não entre em desespero, buscar atendimento para falar diretamente com a instituição financeira pode ser a melhor opção. Sendo assim, durante o texto iremos apresentar as formas de entrar em contato com a empresa e conseguir falar com um especialista no assunto, ou na sua dificuldade.

BMG Telefone

Inicialmente, a Central de relacionamento da instituição financeira atende o dia inteiro, todos os dias da semana, então se você gostaria de entrar em contato por telefone é só ligar: 0800 031 886

Não só isso, se você precisa ligar para a central de Cartões da empresa, seja para comunicar perda ou roubo do seu cartão, ou para consultar a sua fatura, você consegue falar com eles:

Por celular, no número: 4002 7007

Ou por telefone fixo: 0800 770 1790

No entanto, se você pretende falar com a Central de negócios para contratar empréstimo consignado ou pessoal para pessoas aposentadas ou pensionistas do INSS, ligue:

Por celular: 3004 9024

Ademais, por telefone Fixo, você pode utilizar três números diferentes, esse:

0800 724 3100

0800 723 3113

0800 026 4264

Como Entrar em Contato

Não obstante, o banco possibilita o contato com a instituição a partir de diversas formas, e além dos telefones apresentados, é possível entrar em contato a partir do chat no site da empresa, ou WhatsApp.

Chat BMG

Para entrar em contato pelo chat é só clicar na bolinha no canto direito do site do BMG. Além disso, quem vai falar com você será a Duda, assistente virtual.

Telefone WhatsApp

Para tirar dúvidas, consultar sua fatura, o limite do seu cartão, ou até mesmo negociar sua dívida, você pode chamar eles pelo número do WhatsApp e será atendido da mesma forma que nos outros canais, confira o número abaixo:

4002-7007

SAC BMG

Em segunda instância, todo dia, durante o dia inteiro é possível entrar em contato com o SAC do BMG. Você pode tirar dúvidas, fazer reclamações, elogiar ou, se tiver uma ideia, sugerir algo. Nesse caso, ligue: 0800 979 9099

Ouvidoria BMG

Sucessivamente, se você já tiver entrado em contato, gerado o protocolo e ainda não teve seu problema solucionado. Desta forma, o atendimento da Ouvidoria é realizado das 9h às 18h de segunda a sexta. Para entrar em contato, é só ligar:

0800 723 2044

Reclamação

Em resumo, se você é cliente do banco e percebeu algum problema com o uso da sua conta ou cartão, você pode fazer a reclamação para fazer com a empresa.

Isto é, basta você fazer uma ligação para o número do SAC apresentado acima.