Boletim Online PA 2022 – Ir até à reunião de pais e mestres muitas vezes é algo impossível, até porque, os horários das reuniões acontecem durante o horário de trabalho. No entanto, com o Boletim Online PA 2022, você não precisa mais se preocupar com isso.

Pensando nisso, foi criado o Boletim Online PA, uma forma de facilitar o acesso a notas, faltas e algumas outras informações referentes a todos os estudantes da rede pública do estado do Pará.

Como consultar o Boletim Escolar Online

Acompanhar o desempenho do aluno na escola sempre foi algo difícil. Até porque, os pais ou responsáveis só conseguiam saber a situação dos seus filhos, apenas 4 vezes no ano, durante as reuniões de pais e mestres.

Pois, de forma simples e rápida, você consegue ter todas as informações obtidas em uma reunião escolar, porém, 100% pela internet, sem precisar sair de casa. Atualmente, o acesso ao Boletim Online PA não leva mais que 3 minutos para ser feito.

Para isso, basta seguir o passo a passo abaixo e consultar o Boletim Online do seu filho agora mesmo.

Passo 1: Acesse o site Seduc.PA, clicando aqui;

Passo 2: Ao acessar o site, clique em “Aluno” no menu principal;

Passo 3: Neste momento, selecione a opção “Boletim Online”;

Passo 4: Por fim, basta preencher os dados solicitados, como:

Ano letivo;

Data de Nascimento;

Nome do Aluno;

Nome da Mãe;

Opção de Consulta.

Passo 5: Por fim, basta clicar em “Pesquisar”.

Lembre-se, as informações devem ser conferidas antes de clicar em “Pesquisar”. Caso esteja colocando os dados reais e mesmo assim é impossível de consultar o boletim. Neste caso, o correto é ir presencialmente até a escola para verificar se os dados no sistema da escola estão condizentes com os documentos.

Histórico Escolar Online

Hoje em dia, a primeira via do Históricos Escolar deve ser emitida diretamente pela secretaria da escola onde o aluno estudou. No entanto, atualmente muito se fala sobre a emissão da segunda via do Histórico Escolar através da internet.

Mas infelizmente, no estado do Pará este serviço ainda não está disponível. Sendo assim, é de suma importância que esse documento seja emitido diretamente na secretaria da escola.

Caso tenha perdido o documento, entre em contato com a Secretaria da Educação do estado.

Matrícula Online SEDUC PA

Assim como o Boletim Escolar, atualmente você também pode efetuar a Matrícula Online SEDUC PA. Para isso, você só precisa de um acesso estável de internet e claro, um computador.

Com isso em mãos, basta seguir o passo a passo abaixo para aprender como fazer a Matrícula Online em poucos segundos:

Acesse o site oficial SEDUC.PA;

Assim que o período de matrícula começar, clique em “Matrícula Online”;

Preencha o formulário com todos os dados solicitados (com muita atenção);

Por fim, basta clicar em “Finalizar Inscrição”.

Essa é apenas a pré-matrícula, ok? Sendo assim, para efetuar a confirmação da mesma, é de suma importância ir presencialmente até a escola escolhida na inscrição para concluir a matrícula.