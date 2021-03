Embora para muitos pareça algo sem sentido, ter um sistema de Boletim Online RJ 2022, é fundamental, principalmente para os pais. Antigamente, para ter noção de como o seu filho ou educando estava na escola, era preciso perder um dia de trabalho para ir até à reunião de pais e mestres.

Como consultar o Boletim Escolar Online

Felizmente, muitos serviços do governo do estado atualmente podem ser acessados pela internet, incluindo o Boletim Online RJ. Com ele, ao invés de você ter que ir presencialmente até a escola com seus filhos ou educando, você pode ter o acesso às mesmas informações, porém do conforto da sua casa. Quer entender um pouco mais sobre como esses serviços funcionam? Leia o artigo abaixo.

Porém, hoje em dia tudo fica no sistema, todos os anos do aluno fica no mesmo sistema. Dessa forma, é possível efetuar a consulta do conforto de casa, apenas tendo em mãos um computador ou smartphone e um bom acesso à internet. Como consultar? Veja o passo a passo abaixo:

Acesse o site Aluno Online, clicando aqui;

Ao acessar o site, você será redirecionado automaticamente para a página do Boletim Escolar Online. Neste momento, basta preencher os dados solicitados, como: Ano Letivo; Período Letivo; Matrícula; Data de Nascimento;

Por fim, basta clicar em “Entrar”.

Histórico Escolar Online

Atualmente já é possível ter acesso completo ao Boletim Escolar Online, entretanto, tanto a consulta como a emissão da segunda via do Histórico Escolar Online ainda não estão disponíveis através da internet.

Portanto, para solicitar esse documento, o ideal é que você se dirija presencialmente até a escola onde o seu filho (a) ou educando está matriculado para efetuar a solicitação.

Lembre-se, este documento é fundamental, tanto para a transferência de escola, como para ingressar no ensino superior.

Como saber o número da matrícula escolar estadual RJ

Assim como o Histórico Escolar, outro serviço muito pedido, porém, que ainda não pode ser solicitado através da internet é o número da matrícula escolar estadual RJ. Como citado anteriormente, essa sequência número é essencial para consultar o Boletim Escolar Online, por exemplo.

Neste caso, como não é possível efetuar a solicitação através da internet, o ideal é que você também vá presencialmente na instituição onde está matriculado. A solicitação do número de matrícula pode ser feita diretamente pelo aluno, sem a necessidade de um responsável.

Boletim Escolar RIO

Além da rede estadual, as escolas municipais do Rio de Janeiro também possuem seu próprio sistema para a consulta do Boletim Escolar. Para isso, você só precisa seguir os 4 passos abaixo:

Acesse o site oficial Carioca.RIO, clicando aqui; Assim que acessar o site, é importante efetuar o seu login. Caso não tenha, clique primeiro para fazer o cadastro e posteriormente, faça o login; O Login consiste no E-mail/CPF e a sua Senha; Para finalizar, clique em “Não sou um robô” e por fim em “Entrar”.

Com esse cadastro você pode ter acesso a diversos serviços da prefeitura, não só voltado à vida escolar, como no caso do Boletim Escolar, mas também para IPTU, auxílio, etc.