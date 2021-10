Decidiu fazer sua viagem de ônibus, mas não sabe por onde começar? Para os amantes de viagens e inovação, a Buser é uma startup colaborativa do segmento de viagens de ônibus. Sendo assim, para entrar em contato com a empresa aprofunde-se nesse post e saberá como ligar pelo Buser telefone.

Segurança e modernidade, essas são as principais características da empresa. A Buser oferece uma alternativa mais barata para os brasileiros que normalmente são obrigados a pagar por instituições que dominam o mercado em rodoviárias e são caros e insuficientes. Sendo assim, a organização, com o objetivo de tentar oferecer uma opção segura e barata para os clientes, inovam no quesito transporte.

Continue lendo abaixo para saber como entrar em contato:

Qual o Número de Telefone da Buser

Em primeiro lugar, para tirar suas dúvidas sobre a empresa basta se comunicar pelo número de atendimento a seguir: (11) 97646 – 8546

Como Entrar em Contato com Buser

A empresa de ônibus possibilita o contato por alguns canais de atendimento. Neles é possível realizar compra de passagens e agendamento de viagens, tirar dúvidas, fazer reclamações, realizar cancelamentos, e outras coisas. Ou seja, se você está em busca de alternativas veja as outras opções abaixo.

Chat Buser

No entanto, se você prefere falar com a empresa sem ter de recorrer ao telefone, é possível utilizar o chat da Buser para conseguir atendimento. Basta entrar Central de Ajuda do site da empresa e, no canto direito, clicar na bolinha rosa. Após isso, você precisará logar a sua conta Buser, ou criar uma.

Telefone WhatsApp Buser

Além disso, caso você prefira entrar em contato com a empresa por telefone ou chat WhatsApp, basta você utilizar o telefone exposto acima:

(11) 97646 – 8546

Esse número também é para contato WhatsApp, sendo assim salve em seus contatos e fale com a empresa sempre que precisar. Mas é necessário ficar atento aos horários de atendimento, os quais funcionam de 7h até às 00h, e dos finais de semana das 8h até às 21h.

Telefone SAC Buser

Para falar com o SAC basta utilizar o número acima para tirar suas dúvidas ou fazer reclamações.

Telefone Ouvidoria Buser

Em resumo, a Buser não realiza atendimento ao cliente por Ouvidoria. De outra maneira, a Buser não possui um canal de Ouvidoria para problemas mais sérios com atendimento ou reclamações pós SAC.

Reclamação Buser — Como fazer

Finalizando, para fazer alguma reclamação sobre o atendimento da empresa basta entrar em contato com o chat ou com o número disponibilizado acima. Ou também, caso você não seja bem atendido mesmo após a tentativa de contestação pelos canais disponibilizados acima, é recomendável a abertura de uma notificação no Reclame Aqui.

Além disso, é muito importante que haja o cuidado de reportar problemas em uma empresa de viagens, a não garantia de segurança e conforto do local deve ser informada para a empresa e seus clientes. Não pense duas vezes antes de expor um acontecimento que pode prejudicar a vida de várias pessoas.