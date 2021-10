O Banco BV é um banco digital 100% brasileiro que vem crescendo cada dia mais, oferecendo serviços, produtos financeiros etc. Ademais, tendo como principal slogan o diálogo, o banco BV deixa bastante claro que falar sobre o dinheiro é um dos passos para deixar a vida financeira mais leve. Além disso possuí um ótimo atendimento ao cliente, e por isso hoje iremos falar do BV Financeira telefone, e como você pode entrar em contato com a empresa, para os mais variados serviços ofertados pela mesma.

É comum ver a empresa mostrando em suas redes sociais e sites que o banco está aberto para falar sobre a vida financeira das pessoas; o banco BV conta com inúmeras formas de contato como, via Sac, Atendimento por chat, telefone adaptado para deficientes auditivos e também para resolver assuntos específicos como, Crédito e Financiamento.

BV Financeira Telefone

O número para entrar em contato com a Central de relacionamento para pessoas que já são clientes do Banco BV e necessitam resolver alguma pendência, como por exemplo falar o BV Financeira boleto, realizar reclamações ou tirar dúvidas:

Para capitais ou regiões metropolitanas: 3003-1616



E para as demais regiões: 0800 701 8600.

Crédito e Financiamento

Agora para quem quer contratar alguns serviços como crédito e financiamento, o número de contato é:

Para capitais e regiões metropolitanas: 3003-7888 .

. E, outras regiões: 0800 701 8600.

Atenção aos horários de atendimento, que é: Segunda a sexta, das 8h às 20h40; aos sábados o horário é das 10h às 16h.

BV Financeira Telefone para Cartões

Para falar sobre os cartões do banco BV, deve ter em mente que existem varias centrais de atendimento focadas no cartão, com cada uma resolvendo alguma coisa especifica.

Assim, se você pretende contratar os cartões BV ou Dotz BV o número de contato é:

Para as capitas ou regiões metropolitanas: 3003 7728

Para as demais regiões: 0800 777 2828

Dessa forma, os clientes que possuem o cartão Platium contam com canais de atendimento únicos, são eles:

Para as capitais ou regiões metropolitanas: 3003-0086

Ou 0800 777 8686 para as demais localidades.

Enfim, para você tirar duvidas sobre o cartão Dotz Internacional os canais de contato são:

Para as capitas ou regiões metropolitanas: 4007-1339

Para as demais localidades 0800 601 1339

Número BV Financeira para Deficiente Auditivo

O banco BV force um canal exclusivo para pessoas com deficiência auditiva e de fala. Contudo, se deve estar ciente que para o uso deste canal o cliente precisa realizar a ligação por meio de um telefone adaptado.

Dessa forma, as pessoas com deficiência auditiva conseguem se comunicar com o SAC e assim ter suas dúvidas respondidas por escrito.

O contato para deficientes auditivos ou/e de fala é: 0800 701 8661.

Ademais, o cliente deve prestar atenção nos horários de funcionamento deste canal, que é: de Segunda à Sexta das 9h às 18h, fora os feriados nacionais.

Confira Também: Como entrar em contato pelo Mercado Pago telefone, e qual o Telefone da Unidas?

SAC BV Financeira

Para o cliente entrar em contato com o SAC, canal responsável por escutar reclamações, orientar o cliente sobre os cartões, prestar cancelamentos e pegar sugestões do Banco BV é: 0800 772 8028.

Atendimento Via Chat

Em síntese, se o cliente tem alguma dúvida urgente para resolver, ele pode optar pelo chat que se encontra no próprio site do Banco BV. Assim, bastando clicar nos balões de conversa encontrados no canto inferior direito do site.

O chat no site está disponível de segunda à sexta das 8h às 20h.

Ouvidoria BV Financeira

Em conclusão, temos a ouvidoria que para o banco BV tem como principal objetivo sair em defesa dos interesses dos clientes/fornecedores que se frustraram ao recorrer ao demais canais de atendimento. Assim, sendo considerada a ‘cartada final’ para uma solução efetiva para o problema em que o cliente possa estar tendo.

Dessa forma, o número para contato com a ouvidoria é: 0800 707 0083, disponível de segunda à sexta das 9h às 18h, fora os feriados nacionais.

Ademais, para as pessoas com deficiência auditivas ou/e de fala, o contato é: 0800 701 8661, este está disponível por 24h, 7 dias da semana.