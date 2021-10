O C6 Bank é um banco digital que vem ganhando bastante reconhecimento atualmente. Conhecido pela possibilidade de escolher a cor dos seus cartões, o banco dá a liberdade de seus clientes se expressarem e terem um cartão que combina com sua personalidade. Sendo assim, se você deseja entrar em contato com o C6 Bank telefone, fique com a gente.

Cartão internacional, crédito sem anuidade, pedágio e estacionamento grátis. O C6 Bank promete um serviço luxuoso de conta bancária, e inicialmente, com abertura de conta gratuita. Sendo assim, se já é cliente ou ficou babando nesse leque de possibilidades, entre em contato com o banco e tire suas dúvidas. Ou seja, para saber como entrar em contato confira abaixo.

Qual o Número de Telefone C6 Bank

Em primeiro lugar, para entrar em contato com a Central de relacionamento do banco, basta ligar:

3003 6116 – Capitais e Regiões Metropolitanas

– Capitais e Regiões Metropolitanas 0800 660 6116 – Demais Localidades

Como Entrar em Contato com o banco

Em segundo lugar, é possível entrar em contato com os canais de atendimento da instituição financeira de várias maneiras. Além do número de contato apresentado acima, é possível entrar em contato com o C6 Bank por e-mail, chat e WhatsApp.

Sendo assim, caso você tenha alguma dúvida sobre os serviços prestados pela empresa, não deixe de entrar em contato por algum dos meios demonstrados abaixo.

Chat C6 Bank

É possível entrar em contato com a Central de Relacionamento com o chat do aplicativo do C6 Bank 24h por dia. Ou seja, não importa o problema que você tenha, ou o horário, você conseguirá ser atendido.

Além disso, é possível entrar em contato com esse canal por e-mail: [email protected]

Telefone WhatsApp

Caso você queira falar com algum atendente por mensagem do WhatsApp, basta salvar o número abaixo na sua lista de contatos e mandar uma mensagem sempre que precisar: (11) 2832 6088

SAC C6 Bank

Para tirar alguma dúvida, fazer sugestões, elogios e reclamações. Sinta-se a vontade para entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Para isso, basta ligar para o número abaixo: 0800 660 0060

A partir do SAC C6 Bank você consegue atendimento a qualquer dia o dia todo, então aproveite a oportunidade e ligue sempre que precisar.

Ouvidoria C6 Bank

Ou seja, se você já se reportou a algum canal de atendimento e o seu problema não foi resolvido de maneira satisfatória, entre em contato com a Ouvidoria pelo número: 0800 660 6060

No entanto, atente-se ao horário de atendimento, que ocorre entre as 9h e 18h, de segunda a sexta feira, exceto aos feriados.

Reclamação C6 Bank – Como fazer

Em resumo, para fazer uma reclamação sobre o atendimento, ou algum serviço realizado pela empresa basta entrar em contato com o SAC, cujo número foi apresentado acima, ou com a ouvidoria.

Para finalizar, não deixe de entrar em contato com a empresa em casos de insatisfação.