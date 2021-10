Como Cadastrar Loterj de Prêmios? A seguir, você vai entender tudo sobre a Loterj, como funciona a loteria, como você pode se cadastrar e claro, todas as premiações que você pode levar para casa através das loterias. Vamos lá!

O que é a LoteRJ?

Antes de mais nada, você sabe o que é a LoteRJ? Atualmente, embora muitas pessoas ainda não saibam, a LoteRJ mudou de nome e também de site, atualmente, você pode participar das loterias LoteRJ através do Rio de Prêmios.

Embora o nome e até o site da plataforma tenha mudado, é importante saber que a loteria continua basicamente a mesma.

Ou seja, assim como Loterias Federais, como a Mega-Sena, por exemplo, a LoteRJ é um jogo de azar, entretanto, que já vem mudando a vida de centenas de famílias em todo o estado do Rio de Janeiro.

Como funciona a LoteRJ de Prêmios?

A LoteRJ ou Rio de Prêmios, como você preferir chamar, nada mais é que uma loteria. Sendo assim, você precisa contar com a sorte para ganhar. Entretanto, um dos grandes pontos positivos desse bilhete lotérico, é as múltiplas chances de o participante ganhar.

Através de uma plataforma moderna, a Rio de Prêmios possui uma estrutura ideal para quem quer apostar 100% online, sem sair de casa. Dessa forma, além de você comprar o seu bilhete, você também pode cadastrá-lo tudo no mesmo lugar.

Como cadastrar o LoteRj de Prêmios?

Independente de como você prefira comprar o seu bilhete da sorte, a forma de cadastrar o mesmo é muito simples, tudo pode ser feito através da internet, do seu computador, tablet ou smartphone. Assim como é feito para Cadastrar Rio de Prêmios, também online.

Porém, isso é destinado para quem comprou o produto através do site Rio de Prêmios. Neste caso, se você comprou o bilhete da sorte presencialmente em uma das redes cadastradas, o recomendado é que você insira o mesmo na urna para o recolhimento.

Mas afinal, como cadastrar o Rio de Prêmios? Com a finalidade de cadastrar o seu cupom, preparamos um passo a passo completo para você ,abaixo:

Passo 1: Acesse o site oficial da Loteria, clicando aqui;

Passo 2: Selecione a opção “Cadastre seu Bilhete”;

Passo 3: Neste momento, acesse a sua conta, caso não tenha, clique em “Cadastre-se”;

Passo 4: Assim que acessar a sua conta, basta informar o código do seu bilhete e pronto. Em seguida, caso o site solicite, é importante que você faça a impressão do bilhete e deposite em uma urna de recolhimento.

Lembre-se, o cadastro de bilhete online é exclusivo para você participar do Sorteio Super Pontos.

Premiações

A Loteria da LoteRJ possui múltiplos prêmios, o que possibilita que tenham diversos ganhadores. Entretanto, dentre os prêmios, o que todo mundo busca é os prêmios principais que, atualmente, é de R$500 mil.

Como ver o resultado do sorteio?

Hoje em dia, o sorteio e o resultado do Rio de Prêmios são transmitidos todos os domingos pela Record TV Rio e através da Record TV Interior RJ sempre às 09 da manhã. Além disso, você também pode acompanhar o vencedor ou a vencedora através do site oficial do Rio de Prêmios, clicando aqui.

Ao clicar no site, basta selecionar a opção “Resultados” no menu principal e informar o número do seu bilhete.