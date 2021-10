Como Cadastrar Rio de Prêmios? Neste breve conteúdo, você vai conhecer melhor como funciona o Rio de Prêmios, antigo LoteRJ. Além disso, vamos ensinar você a comprar e a cadastrar o seu bilhete na própria plataforma Rio de Prêmios. Vamos lá?

O que é o Rio de Prêmios?

Em resumo, o Rio de Prêmios, também conhecido como LoteRJ, nada mais é que uma loteria exclusiva do estado do Rio de Janeiro que funciona de forma semelhante a Loterias Federais como a Mega-Sena e Lotofácil, por exemplo.

Embora muitas pessoas não saibam, a Rio de Prêmios é uma Loteria Oficial comercializada pela empresa MCE Intermediações e Negócios LTDA-ME.

Como funciona o Rio de Prêmios?

Você já participou de alguma outra Loteria, como a Mega-Sena da Virada, por exemplo? Bom, o Rio de Prêmios funciona de forma semelhante. Entretanto, dentro da Loteria, existem múltiplas formas para você ganhar. Veja como funciona abaixo:

Primeira Forma de Ganhar: Na primeira forma, você terá um bilhete com um total de 50 dezenas (de 1 a 50). Para ganhar, basta acertar 20 das 50 dezenas. Entretanto, dependendo de como estiver o sorteio, é possível ganhar com 19 ou mesmo 18 dezenas acertadas;

Segunda Forma de Ganhar: A Segunda forma de ganhar também é baseada na sorte. Neste caso, você precisa preencher o bilhete com a numeração premiada;

Terceira Forma de Ganhar: Por fim, você também pode ganhar participando do sorteio Super Pontos. A fim de participar deste sorteio, basta seguir o passo a passo abaixo.

Cadastro Rio de Prêmios

Hoje em dia, para quem quer participar do Super Pontos, uma das formas de ganhar na loteria Rio de Prêmios, é preciso fazer o cadastramento online, no próprio site Rio de Prêmios. Como é feito também para Cadastrar Loterj de Prêmios, que é feito pela internet.

No entanto, é importante saber que mesmo comprando o bilhete online, é fundamental que o mesmo seja inserido dentro da urna de recolhimento. Caso você insira o bilhete na urna após a mesma ser recolhida, você terá a possibilidade de participar de outros sorteios.

A fim de cadastrar o seu bilhete para participar do Rio de Prêmios que, atualmente está premiando 51 sorteados todos os domingos, siga o passo a passo abaixo:

Passo 1: Acesse o site oficial da Loteria, clicando aqui;

Passo 2: Selecione a opção “Cadastre seu Bilhete”;

Passo 3: Neste momento, acesse a sua conta, caso não tenha, clique em “Cadastre-se”;

Passo 4: Por fim, informe o número do seu bilhete e a chave verificadora.

Além do site, você também pode fazer o cadastro através do telefone da empresa indicado no verso do seu bilhete.

Dia do Sorteio e Resultados

O Sorteio Rio de Prêmios é feito todos os domingos e é realizado das 09:00 às 10:00 da manhã. A fim de acompanhar o resultado do mesmo, você sabia que o sorteio era transmitido ao vivo.

Para ter acesso à transmissão, basta ligar a sua televisão no canal da Record TV Rio ou no canal Record TV Interior RJ. Além disso, você também pode visualizar o resultado do sorteio através do próprio site oficial.