Se você for do Maranhão certamente já ouviu falar sobre o Caema. Esta é a Companhia encarregada de fornecimento de Saneamento Básico do Estado. Embora tenha mais de 50 anos de história, é possível que acabe tendo algum problema com que a conta chegue adequadamente até o seu endereço. Portanto, aqui conseguirá saber mais sobre Caema 2ª via.

Logo, assim conseguirá saber as alternativas de segunda via Caema, já que há diversas alternativas para esse processo. Por exemplo; pode ir até o site, aplicativo ou telefone que será capaz de obter uma nova cópia da sua fatura.

Porém, eventualmente é necessário um pouco mais do que isso, principalmente se houver algum tipo de questão em aberto que precise ser resolvido. Assim, poderá verificar também Caema telefone e contatos para que possa verificar os seus dados.

Segunda Via Caema

Antes mesmo de falarmos mais sobre a segunda via Caema é essencial que saiba que ao não fazer o pagamento estará inadimplente, além disso pode ficar sem os seus serviços devido a corte de fornecimento. Porém, aqui falaremos sobre as alternativas com as quais conta para emitir a fatura.

2ª Via Caema Pelo Site

Assim, se estiver procurando sobre a 2ª via Caema pelo site é necessário que vá diretamente até a página da empresa onde conseguirá brindar mais informações sobre esta questão da sua conta.

Logo, procure no menu principal a opção 2ª via de Contas, aqui conseguirá saber mais sobre o número da matrícula da conta. Lembrando que pode ser obtido analisando qualquer fatura antiga, quando tiver preenchido as informações terá os valores em aberto a sua disposição.

2ª Via Caema Pelo Aplicativo

Porém, aqueles usuários que procuram alternativas mais rápidas e eficientes para suas consultas e pagamentos certamente precisa saber mais sobre a 2ª via Caema pelo aplicativo. Logo, deverá ir até sua loja de aplicativos e procurar por Caema.

Em seguida, acesse às informações pessoais brindando o número de contrato, CPF ou o que precisar para que seu login fique completo. Na sequência, será capaz de ver as faturas que se encontram em aberto, e assim realizar o seu pagamento.

2ª Via Caema Pelo Telefone

No entanto, se prefere entrar em contato com um atendente que fornecerá os detalhes da sua fatura em aberto. Portanto, entre em contato realizando uma ligação ao (98) 3219 – 5000. Entretanto, para aqueles que buscam contatos rápidos sem entrar em contato com uma ligação, pode adicionar até os seus contatos o número (98) 9113 – 0195.

Assim, conseguirá escrever uma mensagem de forma que seu atendente consiga auxilia-lo a obter sua fatura em aberto, ou qualquer outra questão que precise ser resolvida com a companhia e com o seu fornecimento.

Telefone e Contatos

Finalmente, se procura ter mais acesso sobre a Caema telefone e contatos é fundamental que entre em contato com um dos números que apresentamos no item anterior que terá mais detalhes ao respeito.