A Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte é a companhia responsável pela distribuição de água e pelo saneamento básico das cidades localizadas no estado. Diariamente, a companhia é responsável por abastecer milhares de famílias espalhadas pelo estado. Abaixo você vai ficar sabendo como tirar Caern 2ª Via.

Para tornar a experiência do cliente ainda melhor, a Caern disponibiliza canais de atendimento para que o cliente possa solicitar serviços, como a segunda via de sua conta.

Caern Segunda Via

Mensalmente o cliente recebe em sua casa a sua fatura Caern, que deve ser paga antes da data de vencimento. Caso o cliente perca sua conta, ou não consiga realizar o pagamento antes da data de vencimento, ele deve emitir a segunda via de sua conta Caern, através do site, aplicativo ou central de atendimento telefônico da companhia.

Caern 2ª Via pelo Site

Uma das formas mais usadas para emitir a segunda via da conta Caern é através do site da companhia, pois essa é a forma mais simples de solicitar a segunda via, sem a necessidade de instalar um aplicativo, apenas com as informações de acesso de sua conta. Para emitir a segunda via de sua conta da Caern usando o site da companhia é necessário que o cliente:

Acesse o site do Companhia, que está disponível em: https://agencia.caern.com.br/#/;

Selecione a opção “2ª via de contas”;

Realize o login com seus dados cadastrados na aba “Segunda Via” ou selecione a opção “Não está cadastrado?” caso ainda não possua um cadastro no site da Sabesp;

A segunda via de sua conta estará disponível para impressão ou pagamento online.

Informe o número da matrícula de sua residência ou o CPF do titular da conta e a opção “continuar”e depois informe a senha cadastrada;

A segunda via de sua conta estará disponível para que o cliente possa realizar o pagamento online ou pessoalmente, em uma lotérica ou agência bancária.

Pelo APP

Outra forma simples de solicitar a segunda via de sua fatura é através do aplicativo da Caern. Através do aplicativo o cliente consegue acompanhar seu consumo de água e suas contas anteriores, podendo emitir também a segunda via de sua conta. Para emitir a segunda via de sua conta da Caern usando o site da companhia é necessário que o cliente:

Instale o aplicativo da Caern que está disponível para Android (clique aqui para instalar) e IOS (clique aqui para instalar);

Faça o login com os dados de sua conta, com CPF ou número da matrícula de sua residência;

A segunda via da conta estará disponível para pagamento online.

Pelo Telefone

Também é possível solicitar a segunda via de sua conta através do telefone da Central de Atendimento Caern, para isso é necessário que o cliente:

Ligue para o número 0800 084 0195;

Solicite a segunda via de sua conta com um atendente.

O atendente pode solicitar alguns dados de confirmação para a emissão da segunda via.

Caern Contatos

A Caern disponibiliza canais de contato para que os clientes possam entrar em contato:

Agência virtual: https://agencia.caern.com.br/;

Central de atendimento através do telefone: 0800 084 0195.