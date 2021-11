Se você for um morador da região de Amapá e conta com um imóvel muito provavelmente já ouviu falar da Companhia de Água e Esgoto do Amapá ou Coesa. Logo, conseguirá brindar mais informações sobre como obter uma CAESA 2ª via, caso sua primeira via não tenha sido recebida adequadamente.

Portanto, se quiser saber mais sobre a segunda via CAESA aqui informaremos todas as alternativas que conta ao seu dispor para ter mais detalhes sobre o processo e as alternativas disponíveis. Assim sendo, falaremos sobre como obter o seu documento pelo site, aplicativo ou telefone.

Finalmente, se por algum motivo precisa entrar em contato com a CAESA telefone e contatos aqui conseguirá ter as informações para saber mais ao respeito. Permitindo assim, que seu pagamento seja realizado e tenha as alternativas de contato.

Segunda Via CAESA

Em primeiro lugar, se quer saber mais sobre a segunda via CAESA é necessário que vá até uma agência e peça para algum atendente. Contudo, também pode ir até o site, aplicativo ou telefone para garantir que consiga seu documento de pagamento e acabe não tendo nenhuma dívida ou corte de fornecimento.

2ª Via CAESA Pelo Site

Se estiver procurando como acessar a 2ª via CAESA pelo site é essencial que vá até a página oficial. Uma vez entro procure pela alternativa de Emissão da segunda via, nesta parte conseguirá preencher o número da sua Matricula.

Em seguida, uma vez preenchido o número e matrícula é possível que também precise do CPF. Com os dados devidamente preenchidos conseguirá acesso a sua fatura em aberto para conseguir realizar o pagamento.

2ª Via CAESA Pelo Aplicativo

Muitas pessoas costumam utilizar o telefone para conferir questões especificas desde o seu celular a qualquer momento e desde qualquer local. Porém, se estiver procurando esta opção para o fornecimento hídrico, saiba que não está disponível.

2ª Via CAESA Pelo Telefone

Porém, já que não há alternativa para conferir pelo aplicativo também conseguirá obter sua 2ª via CAESA pelo telefone para isso é importante que entre em contato com a Central de Atendimento, portanto disque ao (96) 8801 – 3947.

Agora sim, conseguirá conversar com um atendente após fornecer as informações específicas sobre sua conta. Em seguida, conseguirá obter os seus detalhes para imprimir o seu boleto e realizar pagamento.

Telefone e Contatos

Conforme abordamos anteriormente sobre CAESA telefone e contatos é importante que use o telefone da central de atendimento que apresentamos anteriormente que é o (96) 8801-3947. Porém, se precisa de um telefone para entrar em contato com um atendente sempre que desejar pode adicionar aos seus contatos o telefone do whatsapp (96) 9134-6164.

Assim, conseguirá mandar mensagem e conversar claramente com um atendente para brindar mais detalhes ao respeito. Desta forma, conseguirá saber como andam suas pendências ou qualquer questão específica sobre sua conta que deseje saber.