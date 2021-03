Caso necessário, há diferentes formas de emitir a Calcard 2ª Via Fatura. A Calcard é uma empresa que atua no ramo financeiro, com cartões de crédito e outras soluções financeiras. A empresa faz parte do grupo Calcenter, presente em 14 estados do país, com mais de 40 anos no ramo de cartões. Atualmente, a empresa conta com mais de 3 milhões de usuários que possuem seu cartão de crédito. Mensalmente, a fatura do cartão de crédito Calcard pode ser recebida através do e-mail ou do endereço cadastrado pelo cliente. Entretanto, caso essa fatura não chegue até a residência ou precise ser paga após a data de vencimento, é necessário emitir a Calcard 2ª Via Fatura.

Segunda Via da Fatura Calcard

A Calcard oferece diversas formas para a consulta da segunda via, que vão desde o aplicativo da empresa até o telefone de atendimento. Todas essas formas de atendimento e emissão de segunda via são disponibilizadas para tentar evitar que o cliente atrase o pagamento da fatura, pois o atraso do pagamento pode acarretar em multas, juros, e até mesmo que o cliente tenha seu nome comprometido nos serviços de crédito ao consumidor, como Serasa e SPC.

Veja também como emitir:

2ª Via da Fatura Calcard pelo Site

Uma das formas mais simples e rápidas de consultar a segunda via da fatura do cartão de crédito é através do site. Para consultar a segunda via da fatura do cartão Calcard através do site é necessário:

Acessar o site da Calcard, disponível em: https://calcard.com.br/;

Selecionar a opção “2ª via de boleto”;

Na aba “Digite Abaixo seu CPF para Gerar seu Boleto Calcard” digite o CPF do titular do cartão e na opção “Consultar”;

A segunda via da fatura estará disponível para consulta.

A fatura pode ser impressa para o pagamento em uma casa lotérica ou agência bancária.

2ª Via da Fatura Calcard pelo Aplicativo

Também é possível consultar a segunda via através do aplicativo da Calcard, de forma mais rápida e prática. Para consultar a segunda via da fatura do cartão Calcard através do aplicativo é necessário:

Instalar o aplicativo. Para celulares com sistema Android basta acessar o Google Play e buscar pelo termo “Calcard” ou então clicar aqui . Para celulares com sistema IOS basta acessar o App Store e buscar pelo termo “Calcard” ou então clicar aqui .

. Para celulares com sistema IOS basta acessar o App Store e buscar pelo termo “Calcard” ou então . Abrir o aplicativo e realizar o login (com o CPF do titular do cartão);

Selecionar a opção de consultar a segunda via da fatura do cartão.

A segunda via da fatura pode ser salva para pagamento online ou impressa para pagamento presencial.

2ª Via da Fatura Calcard pelo Telefone

A fatura também pode ser consultada através do telefone de atendimento da Calcard, para isso basta:

Ligar na central de atendimento da Calcard (48) 991127373 ;

; Solicitar a segunda via da fatura. É preciso estar com o CPF e os dados do cartão para confirmação de identidade.

Calcard – Telefone e Contatos

É possível entrar em contato com a Calcard através do(a):

WhatsApp: 48 99192-3193;

Central de atendimento: 0800 941 3033;

E-mail: [email protected]