Com a Calculadora Uber é possível planejar viagens futuras, realizando um planejamento antes da viagem e evitando surpresas desagradáveis. A calculadora Uber informa também outras informações, como a taxa fixa que é cobrada e qual a diferença entre cada categoria de serviço.

Calculadora Uber

Quem utiliza os serviços de transporte por aplicativo da Uber, sabe como os preços das viagens são baratos quando comparados com os serviços de transporte convencionais. Se você já utilizou os serviços da Uber, provavelmente já parou para pensar em como a viagem é calculada.

Para ajudar os usuários que desejam simular o valor de viagens futuras ou que querem entender melhor como o preço da viagem é calculado, a Uber disponibiliza a Calculadora de Preços da Uber, que pode ser usada por todos os usuários.

✅ Fique atento e conheça mais sobre a Uber:

Calculadora de Preço Uber

A calculadora de preço Uber é disponibilizada no site da plataforma, e ajuda muitas pessoas. Com apenas o local de partida e o de destino, é possível calcular nessa calculadora o preço estimado da viagem.

Trata-se de um preço estimado pois o preço pode sofrer variações com o horário, com o trânsito, com o número de carros da Uber que estão próximos ao local de partida e outros fatores.

Como Calcular Preço UBER?

Para utilizar a calculadora Uber e poder estimar o valor de sua corrida, não é necessário ter o aplicativo da Uber instalado. Para utilizar a calculadora, é necessário que o usuário:

Acesse o site da calculadora da plataforma Uber, disponível em: https://www.uber.com/br/pt-br/price-estimate/;

No campo “Informe um local de partida”, insira o endereço completo de onde irá sair no dia da viagem;

No campo “Informe um local de destino”, insira o endereço completo para onde deseja ir no dia da viagem;

Confira se os endereços foram informados corretamente, com o número do local;

O preço estimado da viagem pesquisada irá aparecer nessa página, e o usuário poderá solicitar o carro ou encerrar o cálculo.

Irão aparecer três opções de preço (de acordo com a cidade em que mora podem aparecer menos opções): a opção um é a da categoria Urbex (mais barata), a opção dois é a da categoria Flash (categoria intermediária em questão de preço), e a opção três é a da categoria Comfort (que é a mais cara e com mais serviços disponíveis).

Independente da opção escolhida, a viagem é realizada de forma segura, pois todos os motoristas têm sua identificação e antecedentes criminais checados, e além disso a viagem pode ser compartilhada com amigos, aumentando a segurança durante a viagem.

Nessa página da calculadora também é possível agendar uma viagem com a Uber, com base no preço estimado e evitando atrasos, pois o motorista já está esperando por aquela viagem. Outra forma de realizar essa consulta é através do aplicativo da Uber, onde basta inserir o local de partida e o local de destino, e as três opções de preço também irão aparecer na tela do celular, e o usuário poderá escolher as opções da viagem antes de solicitar um carro.