O portal conecta é um portal exclusivo da empregabilidade aos alunos das universidades Fama, Anhanguera, UNIC, Unopar, Uniderp, Unime e Pitágoras. Através do Canal Conecta é possível conquistar o seu primeiro emprego ou até quem sabe conseguir uma nova recolocação profissional.

Como funciona?

Como tudo hoje é informatizado, o acesso ao canal não poderia ser diferente, é possível acessar através da internet, para participar do canal conecta é necessário acessar www.canalconecta.com.br, se cadastrar no vestibular da instituição de ensino que deseja e realizar a prova, sendo aprovado (a) no vestibular realize a sua matrícula, ao entrar a primeira vez no portal conecta será preciso inserir o seu CPF, a senha de acesso (a mesma cadastrada no portal do aluno), agora é só completar o currículo e atualizar todos os seus dados cadastrais.

Encontre a oportunidade ideal para o seu perfil é pronto, através do canal conecta pode ser a sua chance de conquistar uma vaga no mercado de trabalho. O canal é gratuito e disponibiliza diversas vagas no mundo inteiro, para os estudantes em parceria com o programa.

Inscrições Canal Conecta

Como dito acima é um requisito de participação do programa que o candidato (a) seja aluno (a) das instituições em parceria com o programa, desde do início do projeto o programa conta com mais de 50 mil publicações de emprego em todo o mundo, o programa hoje é referência de sucesso e conta com mais de 200 mil alunos inscritos, grande parte dos beneficiados (as) com o programa hoje estão em melhores colocações no mercado de trabalho. O programa garante que a cada 3 alunos entrevistados em média um é contratado (a).

As vagas são designadas aos candidatos (as) de acordo com o seu perfil, ou seja, será avaliado se há algum candidato inscrito no programa que se encaixe na vaga ofertada. No próprio canal conecta é possível realizar uma pesquisa comportamental gratuita para avaliar o seu perfil profissional.

Empregos Canal Conecta

O portal conecta tem parceria com diversas empresas de pequeno, médio e grande porte espalhadas pelo o mundo a fora, através do programa os alunos das universidades parceiras conseguem conquistar o primeiro emprego na área ou quem sabe tentar uma nova recolocação no mercado, além disso, tudo funciona bem melhor, pois o curso de nível superior lhe proporciona maiores oportunidades e chances dentro do mercado de trabalho.

Através do portal conecta diversas instituições/consultorias e parceiras recebem esse apoio enquanto a recolocação ou inserção dos alunos dentro do mercado de trabalho, principalmente com o novo currículo profissional.

Principalmente com a atual situação econômica do país, ter um direcionamento profissional para o mercado de trabalho é importante, através do portal conecta os alunos tem mais chances de conquistar uma oportunidade e obter sucesso ao concluir o curso sendo logo inserido no mercado profissional.

As empresas parceiras estão firmes no compromisso de ajudar o programa a distribuir e ofertas mais e mais oportunidades em todo o mundo, por isso, não perca tempo escreva-se no portal conecta.