O Carrefour é uma das maiores varejistas do nosso país e conta com seus próprios sistemas de compras online, além de cartões e questões financeiras particulares. Desta forma, se quiser fazer uma compra ou precisar de um serviço particular talvez esteja se perguntando Carrefour telefone.

Logo, neste texto falaremos sobre como entrar em contato com Carrefour, já que existem outras alternativas para entrar em contato com Carrefour. Assim, descobrirá se há meios de comunicação como o chat ou whatsapp.

Além disso, não se esqueça que também pode precisar conversar sobre uma reclamação. Assim mesmo, vale a pena saber o SAC Carrefour, ter mais detalhes sobre a ouvidoria, assim como o procedimento se deseja fazer uma reclamação.

Carrefour Telefone: Qual o Número?

Quando estiver se perguntando qual o número de telefone do Carrefour nossa indicação para quem busca saber mais sobre a fatura Carrefour ou alguma questão específica a este é que entre na central de relacionamento. Assim, saberão direcionar o contato que precisa. Logo:

Ligue desde regiões metropolitanas ao 4004 – 6200.

Já desde outras regiões ligue ao 0800 – 709 – 6200.

Como Entrar em Contato com Carrefour

Logo, se busca outras alternativas sobre como entrar em contato com Carrefour é importante que saiba os detalhes ao respeito, já que existem outras alternativas para esse contato e também o setor, pois você pode estar procurando falar com a transportadora Carrefour e não com os setores que trataremos abaixo:

Chat Carrefour

Se estiver procurando saber mais sobre o Chat Carrefour é importante que vá até o site da loja ode conseguirá ir até o Fale Conosco. Preencher algumas informações para possíveis futuros contatos e, então, conseguirá falar com um agente sobre o que precisa.

Carrefour Telefone WhatsApp

Muitas vezes estamos tão acostumados a contatos feitos através do Whatsapp e isso vem ganhando cada vez mais força no atendimento ao cliente. Logo, se prefere este tipo de questões o convidamos a que adicione o telefone 3004 – 2222 a sua lista de contatos e inicie uma conversa.

SAC Carrefour

O SAC Carrefour é um daqueles meios através dos quais é possível fazer uma reclamação caso seja necessário. Desta forma, se há alguma questão que precise ser solucionada porque não teve o atendimento necessário pode entrar em contato com este setor.

3004 -2222 para regiões metropolitanas

0800 – 718 – 2222 para demais localidades

Ouvidoria Carrefour

Logo, se o atendimento não o deixar satisfeito também existe o departamento de Ouvidoria. A partir deste processo conseguirá ter um detalhamento sobre o que precisa realizar para que a solução seja alcançada da melhor forma para ambas as partes.

Assim, deverá entrar em contato entre as 8h30 às 17h30 ligando ao 0800 – 722 – 0422. Permitindo desta forma, que consiga alcançar uma solução perfeita.

Reclamação Carrefour – Como fazer

Finalmente, saiba que para fazer uma reclamação Carrefour é necessário que entre em contato primeiro com o SAC e se não tiver uma boa resposta conforme o que precisa deverá ir até a Ouvidoria, se tiver problema em rastrear um pedido Carrefour, você poderá ainda reclamar diretamente no site Reclame Aqui. Assim, conseguirá saber o passo a passo e o tempo que precisa aguardar para obter a resposta e resolução desejada.