Procurando informações sobre a Carriers Rastreamento? Se sim, você está no lugar certo. Esse artigo não vai apenas ensinar você como efetuar o rastreamento na Carriers e como o mesmo funciona, mas também vai falar um pouco da Carriers em si e como é o seu histórico dela no mercado nacional. Vamos lá!

Carriers Rastreamento

Para quem já compra há alguns anos na internet, provavelmente notou que os Correios não são a única forma de fazer com que o seu produto chegue na sua casa.

Principalmente depois da pandemia, o fluxo de pedidos não só nos principais e-commerce do Brasil, mas também nas pequenas empresas online, cresceram de forma absurda.

Consequentemente, a demanda de envios aumentou, o que fez com que muitas empresas perderam credibilidade no mercado e outras, como é o caso da Carriers, ganhassem ainda mais espaço.

Isso é visível na avaliação da Carriers no Reclame Aqui, onde a sua nota chegou a 8.5/10 e a sua taxa de resolução de problemas ultrapassou os 90%.

Entre as transportadoras, a Carriers está disparada entre as mais bem avaliadas do mercado nacional.

Como Funciona o Carriers Rastreio?

Ok, já entendi que a Carriers é uma das melhores e mais bem avaliadas do mercado brasileiro. Mas afinal, como funciona a sua forma de rastreio?

Entre as suas concorrentes, a Carriers atua de forma diferente. Algumas empresas, por exemplo, utilizam os dados da nota fiscal e pedem que você insira o número de rastreio na plataforma.

No caso da Carriers, a mesma também disponibiliza uma plataforma 100% online, entretanto, para quem deseja rastrear um produto, é necessário somente 3 dados, são eles:

CNPJ/CPF;

Primeiro Nome;

CEP.

Além do site, a empresa também disponibiliza um meio mais tradicional, como é o caso do telefone da empresa. Abaixo você vai aprender a efetuar o monitoramento do seu produto através dos 2 métodos, tanto utilizando o site, como o telefone da empresa.

Carriers Rastrear Código

Todo o processo de rastreio feito através do site pode ser dividido em somente 3 passos. Ao fim desses 3 passos, você terá acesso a todos os detalhes referentes ao seu pedido.

Porém, caso algo der errado neste processo, o ideal é que você entre em contato com a empresa através do seu site oficial.

Passo 1: Acesse o site oficial da Carriers, clicando aqui;

Passo 2: Neste momento, clique em “Área do Cliente” e em seguida, selecione a opção “Rastreamento de Pedidos”;

Passo 3: Pronto? Para finalizar, basta inserir aqueles 3 dados citados acima (CPF/CNPJ, Primeiro Nome e CEP). Por fim, clique em “Enviar”.

Carriers Rastreamento Telefone

Já pelo telefone, o processo é semelhante, mas tudo vai ser feito através do telefone: 11 5632-3333.

Sobre a Carriers

A Carriers no mercado nacional já conta com mais de 300 clientes, são nomes como: Casas Bahia, C&A, Dafiti, Centauro, Marisa, entre outros.

No Brasil, empresas de transporte costumam ter péssimas avaliações em sites como o Reclame Aqui. Entretanto, a Carriers é totalmente diferente, tendo uma das melhores avaliações da empresa e carregando o Certificado de Excelente Atendimento no Reclame Aqui.