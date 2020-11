O site de compra e venda entre pessoas, o Mercado Livre é uma das maiores plataformas de vendas da internet, para esse tipo de operação, já que ele garante um reembolso ao comprador, caso o seu produto não tenha sido entregue e tem uma série de operações de segurança, as quais, deixam esse processo muito mais transparente e seguro. E o cliente do mercado Livre pode aproveitar vantagens exclusivas através do Cartão Mercado Livre, que o cliente pode solicitar diretamente na plataforma de compras de-commerce.

Agora, além da questão de as compras pela internet serem facilitadas, a empresa ainda criou o seu próprio cartão, chamado de Cartão mercado livre, o qual, oferece algumas vantagens para as pessoas que utilizam frequentemente esse site para fazer compras e adquirir os mais diversos tipos de itens.

Cartão mercado livre – qual o limite?

O limite dado pelo Cartão mercado livre vai variar conforme a análise de dados e das contas de cada pessoa.

Isso é um processo interno, definido pelos analistas do próprio mercado livre, o que acontece, é que depois de um tempo de uso, com as faturas sendo pagas adequadamente, esse limite pode ser aumentando, conforme a sua preferência.

Anuidade Cartão Mercado Livre

Quem possuir um cartão mercado livre terá que fazer o pagamento da anuidade no valor de 154 reais, os quais, podem ser parcelados em sete meses, na própria fatura do cartão, em cobranças de 22 reais.

O método de pagamento dessa anuidade pode variar, de acordo com a preferência que cada cliente tiver, sendo que pode ser pago em uma única parcela ou divido em várias vezes.

Fatura Cartão mercado livre

A fatura do cartão mercado livre pode ser enviado de duas maneiras, de acordo com o que o cliente solicitar. Ela pode ser recebida diretamente no email pessoal da pessoa que possui esse cartão, evitando assim o acúmulo de papéis em uma casa ou ainda, pode ser entregue pelos correios, pelo modo convencional de recebimento de faturas.

Para conferir a fatura do seu cartão, acesse: http://cartao.mercadolivre.com.br/

O pagamento desse boleto pode ser feito no próprio site do Mercado Livre, ou então, em alguma agência bancária de sua preferência.

Cartão mercado livre vale a pena?

Como o uso de cartão de crédito é algo cada vez mais frequente no Brasil, com o pagamento em dinheiro ou cheque perdendo espaço para essa outra forma de quitar as pendências, muitas pessoas já se utilizam de um ou dois cartões diariamente.

Entao, fazer um terceiro, específico para compras online, como é o caso do mercado livre, pode acabar encarecendo um pouco as despesas mensais, com a cobrança de anuidade e tarifas básicas que todo cartão tem.

Assim, esse tipo de vantagem oferecida pelo site Mercado Livre, vale bastante a pena para quem é um consumidor assíduo do site e compras diversos itens durante o mês, nesse caso, o cartão oferece uma série de descontos e condições especiais de pagamento, a qual, faz com que essas compras não pesem tanto no orçamento.

Agora, para quem utiliza pouco o mercado livre e não comprar seus produtos pela internet, ter um gasto a mais com um outro cartão de crédito, é algo desnecessário e que apenas irá encarecer o preço das suas atividades mensais.

Pois, apesar dele ser aceito nas lojas que aceitam o Mastercard, ele não tem um sistema de bonificação vantajoso para esses casos, assim, vale mais a pena utilizar os cartões de crédito convencionais.