Fundado em 11 de julho de 2016, o Neon é uma fintech brasileira com especialidade em abertura de conta correntes digitais e emissão de cartões, sendo eles de crédito, débito e pré-pago. O diferencial do cartão Neon comparado aos outros bancos é a ausência de tarifas e mensalidades. O cartão não faz cobrança de anuidade e nem de taxas de cadastro.

Vantagens

O cartão Neon possui inúmeras vantagens como:

Não apresenta taxas para abertura e nem para encerramento de contas;

Não possui cobrança de anuidade;

Não apresenta tarifa de manutenção;

Não há a necessidade de comprovação de renda para solicitação do cartão;

Não há consultas do nome do titular no SPC ou SERASA, sendo mais fácil sua aceitação;

Possui um atendimento digital 24h;

Oportunidade para investimento em CDB, pois rende mais que a poupança;

Pode ser usado no exterior como cartão Visa;

Possui cartões virtuais de crédito para compras pela internet.

Desvantagens

Apesar de muito bom pelo fato de possuir as mesmas taxas que outros bancos apresentam, o cartão do Banco Neon possui algumas desvantagens como:

Não possui transferência ilimitada via TED;

Não possui saques ilimitados na rede Banco24h;

A conta não possui cheque especial;

Não apresenta um aplicativo para Windows phone;

Não possui agência;

Ainda não possui serviço de depósito via imagem;

Cobrança de R$ 2,50 pela emissão de boletos bancário para depósito;

Cobrança de R$ 3,50 a partir da segunda transferência via TED;

Cobrança de R$ 6,90 a partir do segundo saque do mês na rede Banco24h.

Anuidade

Diferente dos bancos tradicionais, o Cartão Neon não cobra anuidade nem taxas para solicitação ou manutenção. O cliente apenas paga os gastos que realiza utilizando o Cartão.

Como Solicitar o Cartão Neon Online

Para realizar a solicitação do Cartão Neon pelo site é simples e fácil, basta seguir os seguintes passos:

primeiramente você precisa abrir uma conta digital no Banco Neon;

entrar no site oficial do Banco Neon;

clicar em “Peça já”;

após acessar o site oficial, clicar em “Abra sua conta”;

preencher as informações necessárias exigidas;

por fim, baixar o aplicativo para finalizar seu cadastro e solicitar o cartão.

Como Solicitar o Cartão Neon pelo APP

A solicitação do Cartão Neon feita através do App é bem simples e fácil, basta seguir os seguintes passo:

baixar o App disponível para Android ou IPhone;

abrir sua conta;

realizar a solicitação do Cartão.

Fatura

Para ter acesso a sua fatura do Cartão Neon, basta entrar no App e clicar em “crédito”, a fatura será mostrada de acordo com o status dela. O status é mostrado de acordo com a situação da fatura, podendo ser “fechada”, “atual”, “passada” e “futura”.

Atendimento Cartão Neon

Para esclarecimento de dúvidas e informações, o Banco Neon possui um atendimento 24h, mesmo nos feriados. O atendimento pode ser feito entrando em contato com a Central de Atendimento pelo telefone 0800-326-0844.

O atendimento também pode ser realizado via chat pelo aplicativo, solicitando um pedido para registrar uma demanda no Serviço de Apoio ao Consumidor