Foi aprovado nesta terça-feira, dia 15 de dezembro, pelo senado, o projeto que altera a lei a respeito do Programa Nacional de Imunização, para que possa ser criada uma carteira digital de vacinação.

A proposta teve sua aprovação pela possível obtenção e aplicação dos imunizantes para a prevenção contra a Covid-19. Lembrando que ainda não há previsões de data para início da aplicação da vacina no país.

De acordo com o texto que foi aprovado, a carteira digital para vacinação irá conter informações a respeito da identidade do portador, soros e vacinas que já foram aplicados e os pendentes, e dados referentes a fabricação e os lotes dos soros e vacinas utilizados.

O que é?

A carteira digital de vacinação é uma carteira de vacinação que funciona de maneira online, tendo seus dados armazenados em um sistema da internet, tornando as informações a respeito de sua utilização mais fáceis de serem arquivadas e também de serem acessadas.

O projeto de lei que tem como intenção a criação de uma carteira de vacinação digital, auxiliará na utilização de dados a respeito dos soros e vacinas que foram aplicados em cada pessoa no país.

A ideia é a substituição da carteira feita de papel, para que possa ser evitado que cidadãos percam esse documento, e por consequência tenham o histórico de sua carteira prejudicado.

Como Funciona a Carteira Digital de Vacinação?

Para o funcionamento da carteira de vacinação digital, ela teria seus dados incorporados ao aplicativo Conecte SUS, dessa forma, seu funcionamento será baseado nesse sistema que já existe há algum tempo.

Assim, o acesso a dados referentes a vacinas e soros ficou mais simples e mais fácil de ser verificado tanto para os cidadãos, quanto para profissionais da saúde, que apenas acessando o aplicativo através de um celular conseguem visualizar o histórico de vacinação do cidadão.

Como Baixar Carteira Digital de Vacinação

O aplicativo para a carteira de vacinação digital ainda não está disponível, mas o Conecte SUS, aplicativo base para o funcionamento da carteira digital, pode ser baixado através das lojas do App Store e da Google Play Store.

Para poder realizar o login no App é necessário a identificação do cidadão nos serviços digitais de propriedade do governo, que podem ser feitos através da página do site oficial do Governo Federal.

Rastreamento de Vacinas

Outra proposta aprovada pelos senadores em relação aos imunizantes, é sobre um processo de rastreamento das vacinas, dos soros e demais produtos. De acordo com o plano, será possível rastrear a movimentação referente aos produtos usados, desde sua origem até o momento de sua aplicação.

Serão monitoradas as etapas de:

Fabricação;

De importação;

De distribuição;

Armazenamento;

Transporte e;

Dispensação.

O texto referente a esta proposta, também aponta a importância da publicidade, feita na internet, referente às informações da vacina. Dessa forma será possível realizar um aumento no controle social, e uma diminuição na preocupação das pessoas que possuam desconfiança a respeito da eficácia e segurança das mesmas.