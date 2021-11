A Companhia de Saneamento de Alagoas ou Casal eventualmente acaba tendo problemas para encaminhar as faturas de cada um dos seus clientes. Portanto, se você quiser saber como emitir Casal 2ª via aqui conseguirá ver os detalhes ao respeito deste documento importante.

Além disso, aprenderá as diversas formas de segunda via Casal, assim conseguirá saber como fazer isso pelo site, pelo aplicativo, ou inclusive pelo telefone. Desta forma, acompanhe o processo para obter este importante documento e não acabar dentro e dívidas ou cortes de fornecimento.

Finalmente, precisa saber também saber o telefone e os contatos da empresa para quando houver algum tipo de problema ou questão que precise ser esclarecida. Logo, acompanhe a leitura que terá os dados necessários para saber mais sobre sua conta e sua instalação.

Segunda Via Casal

Em primeiro lugar, se estiver se perguntando sobre a segunda via Casal e as alternativas que conta para este processo em primeiro lugar pode ir até sua agência para que imprimam o documento. Porém, se procura por opções remotas aqui informaremos como prosseguir.

2ª Via Casal Pelo Site

Se você estiver procurando como encontrar as informações sobre a sua fatura. Para conseguir este processo é necessário que vá até a página e pesquise pela opção de Serviços no menu principal. Após isso, emissão de segunda via.

Logo, deverá ir até Débitos e 2ª via da conta. Neste momento, basta preencher as informações sobre seu CPF, CNPJ ou Matrícula da conta. Finalmente conseguirá ver os seus valores em aberto, com os quais poderá imprimir o documento ou simplesmente fazer o seu pagamento de forma virtual.

2ª Via Casal Pelo Aplicativo

Embora muitas empresas contem com a alternativa de um app para conseguir realizar consultas, verificações ou até reclamações este não é o caso da Casal. Portanto, se estiver procurando como obter sua fatura por este meio ou desde qualquer local o incentivamos a que use o contato telefônico.

2ª Via Casal Pelo Telefone

No entanto, se o que prefere é o contato telefônico para falar com um atendente sobre alguma questão relacionada a sua conta ou para obter uma segunda via de pagamento nossa recomendação é que entre em contato no: 082.0195.

Porém, recentemente a maioria das empresas está optando por disponibilizar ferramentas que brindem maior possibilidade e contato com os seus clientes. Então, se prefere este tipo de contato nossa recomendação é que adicione a sua lista de contatos o número whatsapp (82) 98139 – 9892.

A partir desses detalhes conseguirá falar com um atendente que consiga auxilia-lo a obter a sua segunda via e que desta forma não tenha problemas com dívidas ou cortes de sistemas.

Telefone e Contatos

Finalmente se busca saber mais sobre Casal telefone e contatos saiba que pode usar qualquer um dos anteriores. Assim sendo, é importante que ligue ao 082.0195 ou (82) 98139 – 9892. Logo, conseguirá saber mais sobre estes detalhes relacionados a sua conta ou simplesmente sobre cortes, questões específicas, entre outras.