CEB é uma empresa encarregada pela distribuição elétrica na região de Brasília. Logo, se você for um dos muitos consumidores que utiliza este tipo de serviços muito provavelmente precisa saber como fazer para obter a CEB 2ª Via.

Logo, acompanhe o texto porque falaremos com mais detalhes sobre a 2ª Via CEB pelo site falando sobre o passo a passo para emitir este tipo de processo. Além disso se estiver procurando como fazer o processo de 2ª via pelo aplicativo aqui também temos detalhes que o ajudarão.

Finalmente, a 2ª via CEB pelo telefone com um passo a passo completo para não ficar perdido. E caso, precise de algum tipo de esclarecimento além do que já informamos também abordaremos os CEB Contatos.

Segunda Via CEB

Embora existam outras alternativas a forma mais tradicional de segunda via CEB é recorrer diretamente até uma agência e solicitar com um atendente. Felizmente, hoje existem outras opções para quem não tem esse tempo, acompanhe a leitura.

2ª Via CEB Pelo Site

Em primeiro lugar, se estiver procurando informações sobre a 2ª via CEB pelo site é importante que vá até o site da empresa. Onde na parte superior, na parte do setor de menu conseguirá ver uma opção chamada Serviços.

Assim, conseguirá ir até uma aba chamada informações, posteriormente vão até a agência virtual onde encontrará a opção de 2ª via de conta. Aqui, será necessário que informe seu CPF e senha e obterá como resultado os detalhes para que imprima e ague fisicamente, ou virtualmente, conforme for a sua preferência.

Segunda Via CEB Pelo Aplicativo

Hoje em dia muitas empresas e serviços contam com apps para facilitar a comunicação e a abordagem dos clientes em relação a serviços. Logo, se estiver procurando detalhes sobre a segunda via CEB pelo aplicativo é necessário, em primeiro lugar ir até sua loja de apps.

Onde deverá baixar o app de CEB, aqui, separe o código da unidade consumidora e o CPF que está registrado na conta para acessar a sua conta. Nesta opção conseguirá verificar detalhes relacionados à sua conta, consumo, entre outras questões que possam ser uteis.

2ª Via CEB Pelo Telefone

A continuação, se o que prefere é entrar em contato com uma central que o ajudará a ter os serviços que precisa recomendamos que entre em contato com a 2ª via CEB pelo telefone. A partir desta informação conseguirá falar com um atendente que o ajudará durante este processo.

Para isso, é importante ligar ao 116 tendo por perto os dados pessoais, unidade consumidora, entre outras informações que acabem comprovando estas questões.

CEB Contatos

Finalmente, se estiver procurando CEB contatos é importante que sempre tenha por perto o 116. Já que este telefone é útil para diversos assuntos, esclarecimentos ou reclamações e funciona como uma Central de Atendimento detalhada. Logo, você como cliente precisa sempre ficar com este número por perto.