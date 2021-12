A Cedae é a estatal responsável pela limpeza e distribuição de água no estado do Rio de Janeiro. Sendo assim, se você depende dos serviços prestados pela empresa, perdeu a sua conta e não sabe como gerar a Cedae 2ª Via, continue lendo esse post que saberá como fazer isso da melhor forma.

De maneira breve, a principal empresa de serviços de esgoto, distribuição de água e saneamento básico exerce uma função extremamente importante para a população do estado do Rio de Janeiro.

Ademais, a instituição foi fundada com economia mista e tem como principal acionista o governo do estado. Ou seja, a distribuidora de água possui diversos meios de gerar a segunda via de conta: pelo site, aplicativo e telefone.

Segunda Via

Em primeiro lugar, é importante saber que a forma de cobrança da Cedae é baseada no tratamento de esgoto e no saneamento básico local. Sendo assim, não é cobrada a distribuição de água até a sua casa, mas sim, a quantidade de água que precisa ser limpa para o seu uso. Em outras palavras, é cobrada a limpeza de água que é usada na sua casa, levando em consideração a quantidade.

2ª Via Pelo Site

Inicialmente, se você pretende gerar a 2ª Via Cedae pela internet, veja o passo a passo abaixo:

Vá até o site da Cedae

Olhe em Painel de Serviços

Procure pela opção Segunda via de Conta

Acesse com a sua matrícula e CPF

Localize a fatura não paga e agende uma nova

Faça o pagamento da conta

2ª Via Pelo Aplicativo

Além disso, caso você prefira resolver esse tipo de burocracia por aplicativo, também é possível. Para isso:

Acesse a loja de aplicativos do seu celular

Encontre e faça o download do aplicativo da Cedae

Entre no login colocando sua matrícula

Procure a fatura vigente e solicite uma nova

2ª Via Pelo Telefone

Ademais, para quem prefere recorrer à meios convencionais de comunicação, também é possível solicitar a fatura via telefone.

É só ligar 0800 28 21 195

Informe as informações solicitadas pelo atendimento

Leve a chamada até o setor financeiro

Espere o atendimento

Peça a segunda via

Dessa forma, é possível que eles reenviem essa fatura por através do seu e-mail. Sendo assim, tenha em mente qual conta irá usar para receber a conta e tente informar da forma mais clara possível, para que não haja erros e você não tenha que solicitar novamente.

Cedae Contatos

Por fim, a Cedae é uma grande empresa que possui diversos meios de comunicação para atendimento do cliente. Além disso, por ser uma das maiores distribuidoras de água do Estado do Rio de Janeiro, é importante que seja fácil o acesso ao atendimento da empresa.

Dessa forma, para entrar em contato com a empresa e falar sobre os serviços prestados: falta de água no seu bairro, reclamações, problemas com a água, entre outras coisas, pode utilizar os telefones abaixo para contato.

SAC: 0800 28 21 195

SAC para deficientes auditivos ou de fala: 0800 28 23 059

Ouvidoria: 0800 031 6032

Lembrando que, a ouvidoria é um meio de contato posterior ao SAC. Sendo assim, é importante você guardar o protocolo de atendimento do SAC para que recorra à ouvidoria caso alguma falha aconteça na Central de Atendimento.