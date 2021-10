Precisa emitir a CEEE 2ª Via, mas não sabe por onde começar? Atualmente, a empresa disponibiliza métodos simples e práticos, tudo 100% online, para você emitir a segunda via da sua fatura CEEE sem sair de casa. Como? Você vai ver o passo a passo completo a seguir. Vamos lá!

CEEE Segunda Via

A Comissão Estadual de Energia Elétrica (CEEE) possui atualmente 1,7 milhões de clientes, abastecendo com energia elétrica 72 cidades do Rio Grande do Sul.

Embora não seja uma das maiores do Brasil, a empresa não parou de se atualizar. Pensando em agilizar a prestação de serviços e automatizar algumas solicitações, a CEEE criou o seu site, onde você pode tirar dúvidas, solicitar serviços e claro, emitir a sua segunda via da fatura.

CEEE 2ª Via Pelo Site

Com a finalidade de emitir a sua segunda via da fatura CEEE sem sair de casa e o melhor, a qualquer hora do dia, a empresa disponibiliza para você cliente o site oficial CEEE.

Hoje em dia, o site ainda não é completo, porém, possui diversos menus, como: Consultar Solicitações de Serviços, Pedido de Ligação, Trocar Titularidade e muitos outros. Para ser possível emitir a CEEE 2ª Via Pelo Site, é recomendado que siga o passo a passo a seguir.

Passo 1: Acesse a plataforma oficial CEEE, clicando aqui;

Passo 2: Assim que acessar o site, insira o seu CPF/CNPJ e clique em “Entrar;

Passo 3: Pronto? No momento que acessar a sua conta CEEE, já será possível emitir e imprimir a segunda via da sua fatura;

Passo 4: Lembre-se, na hora de emitir a sua segunda via, primeiro é preciso ter o número de instalação da conta.

CEEE 2ª Via Pelo App

Até o momento, o aplicativo oficial do CEEE ainda está em fase de desenvolvimento. Segundo a própria instituição, através do aplicativo você vai conseguir ter todos os serviços do site, porém, na palma da sua mão.

Pelo Telefone

Assim como o site e o aplicativo que está em fase de desenvolvimento, você também pode solicitar a sua segunda via da fatura CEEE através do Telefone da empresa.

Para isso ser possível, você só precisa seguir 3 passos muito simples que não tomará mais de 3 minutos do seu tempo;

Passo 1: Ligue para o número: 0800-721-2333;

Passo 2: Ao ligar para a Central de Atendimento da CEEE, cadastre o seu número de telefone;

Passo 3: Pronto! Assim que cadastrar o seu número, você receberá o código de barra de pagamento da sua fatura através do SMS.

Reclame Aqui

Para quem precisa fazer reclamações públicas de uma empresa, o site Reclame Aqui é um dos mais recomendados. Por ser a maior plataforma de reclamação do Brasil, muitas empresas possuem setores da empresa destinados a resolver as reclamações presentes na plataforma.

Mas, infelizmente, o CEEE não possui uma boa avaliação no site, possuindo cerca de 1752 reclamações, com apenas 248 respondidas. Ou seja, apenas 14.2% das reclamações feitas para a empresa foram respondidas e poucas foram solucionadas.