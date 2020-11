A Companhia Elétrica de Pernambuco – Celpe é responsável pelo fornecimento de energia para as residências do estado de Pernambuco. Caso o cliente não receba a sua conta ou precise pagar após a data de vencimento, é possível solicitar a Celpe 2ª Via Fatura da conta para o pagamento.

Faça ainda a segunda via: 2ª Via Coelba ✔ 2ª via boleto Itaú ✔ 2ª via boleto Bradesco.

Celpe Segunda Via

Como citado acima, é possível fazer a emissão da segunda via da fatura. Para facilitar e agilizar a consulta da segunda via da conta, é possível fazer essa solicitação através do site da Celpe, do aplicativo da Celpe e até mesmo pelo telefone.

A seguir você pode conferir o passo a passo para as diferentes formas de emissão da segunda via.

Celpe 2ª Via pelo Site

Para consultar a segunda via da fatura da Celpe, basta que o cliente:

Acesse o site da Celpe: https://servicos.celpe.com.br/Pages/index.aspx.

Selecione a aba “2ª via e Débitos”, que se encontra no topo da página.

Selecione novamente a opção “2ª via e débitos”, assim o cliente será redirecionado para a página do login.

Para realizar o login no aplicativo basta digitar o número da conta contrato (encontrado nas contas anteriores) e digitar o código de verificação que irá aparecer na página e clique em autenticar.

O cliente será redirecionado para a página onde a segunda via da sua conta estará disponível para a consulta.

A segunda via será disponibilizada para a consulta ou para que o cliente salve em formato PDF e possa imprimir caso queira. A solicitação pode ser feita todos os dias da semana, 24 horas por dia.

Celpe 2ª Via pelo APP

O cliente deve ter o aplicativo instalado para a consulta da segunda via. Para instalar o aplicativo em celulares com sistema Android basta acessar o aplicativo Google Play e buscar por “Celpe” ou clique aqui. Para celulares com sistema IOS basta acessar o aplicativo App Store e buscar por “Celpe” ou clique aqui.

Para consultar a segunda via da conta Celpe, basta que o cliente:

Abrir o aplicativo da Celpe, realizar o login com o CPF, número da conta contrato e telefone.

Selecionar a opção “Via para pagamento”.

A fatura pode ser salva em formato PDF e poder ser impressa depois, podendo ser paga em agências bancárias e caixas eletrônicos.

Celpe 2ª Via pelo telefone

Para consultar a segunda via do cartão através do telefone, basta que cliente:

Ligue para a Central de Relacionamento com os clientes, através do número 116 ou 0800 ​701 01 55 (sendo esse segundo número para os portadores de deficiência auditiva ou na fala), a ligação em ambos os telefones é gratuita.

Solicitar com a atendente o envio da segunda via da fatura, que será enviada pelo e-mail cadastrado.

O atendimento por telefone é disponível todos os dias da semana, 24 horas por dia. Caso o cliente não queira se preocupar com as datas, também há a possibilidade de optar pela opção de pagamento chamada de Débito automático.

Nesse caso o valor da fatura é debitado automaticamente da conta do cliente todo mês na data de vencimento. Essa opção de pagamento pode ser solicitada através desse mesmo número.