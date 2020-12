Caso seja necessário realizar a Cemig 2ª Via da Fatura, é possível. Abaixo você pode compreender todas as maneiras de obter a segunda via do boleto de pagamento da Cemig!

O que é a Cemig?

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) é uma empresa pública brasileira de concessão de energia elétrica do estado de Minas Gerais. Foi fundada no dia 22 de maio de 1952, pelo emblemático Juscelino Kubitschek. A sede administrativa atual da empresa situa-se em Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Atualmente, cogita-se privatizar a empresa, mas até então essa proposta não saiu do papel.

Como emitir a 2ª via da fatura da Cemig?

Caso ocorra a perda da fatura de pagamento, ou extravio do boleto por parte dos correios, ainda haverá a possibilidade de o cliente obter a segunda via da conta pelos três métodos descritos abaixo, são eles: pelo telefone, pelo aplicativo ou pelo site

2ª Via pelo Site

Para realizar o procedimento pelo site, o consumidor precisará seguir o guia descrito abaixo:

Acesse o site da Cemig pelo link: www.cemig.com.br;

Na interface do site, escolha a segunda opção disponível no menu principal “Segunda via de conta”;

Informe, na sequência o CPF, ou CNPJ caso seja empresa;

Insira também o número de instalação que costa na nota da conta anterior, caso não a possua será possível obtê-la pelo número: (31) 3506-1160;

Ao adentrar ao portal, selecione a fatura que ainda está aberta, será possível realizar um download ou utilizar um e-mail para receber digitalmente;

Posteriormente, faça o pagamento virtual utilizando algum banco online de sua preferência, caso não tenha, imprima a fatura e pague em qualquer banco ou agência bancária, de sua preferência.

Cemig 2ª Via pelo Telefone

Veja no manual abaixo, como fazer o pedido de um novo boleto para pagamento da conta da Cemig, acompanhe:

Faça uma ligação pelo número (31) 3506-1160 (Minas Gerais), 0800 721 0116 (demais estados) ou 0800 723 8007 (deficientes auditivos);

Informe ao atendente um e-mail válido para receber a segunda via da fatura;

Para pagamento online ou presencial siga o exemplo demonstrado acima.

2ª Via Cemig pelo App

O aplicativo da Cemig é a forma mais rápida e prática para realizar o procedimento, veja como é fácil:

Procure o aplicativo da Cemig na loja de aplicativos de seus Smartphone (disponível para Google Play Store e Apple Store);

Sequencialmente, baixe o aplicativo e abra;

Faça um login simples para acessar o aplicativo, com CPF, CNPJ ou e-mail, e senha;

Ao acessar o aplicativo, procure a fatura ainda em aberto, e faça o download;

E pronto, você possuirá a segunda via da Cemig!

Central de atendimento ao consumidor da Cemig

Se ao final deste artigo informativo, restar alguma dúvida ou necessidade de entrar em contato diretamente com a Cemig, utilize um dos meios de contato listados abaixo, veja:

Telefone: (31) 3506-1160 (Minas Gerais) e 0800 721 0116 (demais estados) ou 0800 723 8007 (deficientes auditivos);

Endereço: Avenida Barbacena, nº 1200, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, Minas Gerais;

Horário de atendimento: Segunda à sexta feira das 08:00 às 17:00 horas;

CEP: 30190-131;

Fax: Fax: (31) 3506 4969;

Site: cemig.com.br