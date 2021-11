Se você for um dos muitos clientes da CEPISA ou antiga Companhia Energética do Piauí, mesmo que atualmente seja conhecida como Equatorial Energia Piauí, você provavelmente já se perguntou sobre a Cepisa 2ª via. Logo, se não tiver recebido a sua primeira cópia é necessário que acompanhe o texto.

Hoje em dia existem diversas alternativas para Cepisa Segunda Via, pensando nisso falaremos com mais detalhes sobre como obter este documento pelo site. Caso esta não seja a melhor das opções prosseguiremos para falar sobre a Cepisa 2ª via pelo app.

Finalmente, se o que desejar for saber mais ao respeito da Cepisa 2ª via pelo telefone. Desta forma, acompanhe o passo a passo para ter todas as alternativas possíveis e escolher aquela que melhor se adeque.

Cepisa Segunda Via

Como clientes eventualmente acabamos não recebendo a primeira cópia de forma adequada em casa. Portanto, se não tiver o tempo de ir presencialmente até uma agência há outras alternativas que precisa para poder obter sua fatura da forma como for mais confortável.

Cepisa 2ª Via pelo Site

Em primeiro lugar, se estiver procurando Cepisa 2ª via pelo site é necessário que:

Vá até a Agência Virtual.

Onde no canto superior direito da tela terá duas opções.

Por exemplo, colocar o CPF e data de nascimento do titular da conta para prosseguir.

Porém, se não conta com estas informações terá que digitar o código da conta que precisa ser na parte superior.

Logo, conseguirá ver os valores que se encontram em aberto e que precisa realizar o pagamento.

Segunda Via Cepisa pelo APP

Posteriormente, se procura ter mais dados sobre a segunda via Cepisa pelo app é necessário que vá até sua loja de aplicativos onde deverá perguntar Equatorial Energia Piauí. Após, poderá ir até a aba chamada Nossos Canais e posteriormente preencha seus dados e os da conta para ver os valores em aberto.

Assim, conseguirá prosseguir e fazer o seu pagamento e proteger os seus dados e conta que estarão completamente regularizados. Então, se busca uma opção que possa conferir a qualquer momento esta é uma grande opção.

Cepisa 2ª Via pelo Telefone

Por último, se quiser saber mais sobre Cepisa 2ª via pelo telefone o que precisa é entrar em contato através da Central de Atendimento. Assim, deverá fazer uma ligação ao 0800 729 2058.

Contudo, também é necessário que saiba que é possível entrar em contato pelo Whatsapp. Logo, se precisar um contato mais direto e pessoal como se fosse com alguém próximo para obter sua 2ª via ou qualquer outra questão.

Assim, conseguirá falar com um atendente sobre sua 2ª via que não chegou da forma adequada. Porém, esse número também é extremamente fundamental para quando houver um caso específico relacionado a uma reclamação, falta de atendimento, entre outras questões.