Qual o número Cetelem Telefone? Atualmente, o Banco Cetelem possui diversos canais de atendimento voltados para o atendimento ao cliente. A seguir, além do telefone Cetelem, você também vai conhecer todos os outros meios de contato para você tirar dúvidas, solucionar problemas ou fazer reclamações diretamente com a Cetelem. Vamos lá!

Cetelem Telefone

Hoje em dia, a Cetelem possui diversos telefones para você cliente, sendo cada um destinado para uma área específica da empresa. No caso do setor de telefones do banco Cetelem, você vai ser direcionado diretamente para o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), ideal para:

Sugestões;

Reclamações;

Cancelamentos.

Sabendo disso, acesse um dos 3 números Cetelem abaixo e lembre-se, cada número é voltado para um setor específico da empresa:

Cartão de Crédito, Consignado, Seguros e Crediário: 0800-286-8877;

Empréstimo Consignado: 0800-724-5904;

Financiamento Auto: 0800-724-5904

Todos os números acima estão disponíveis 24 horas por dia, nos 7 dias da semana.

Como entrar em contato com Cetelem?

Não consegue entrar em contato com a empresa através do telefone? Ou então quer uma forma mais prática e 100% online para isso? Além do SAC, você também pode entrar em contato com o banco Cetelem através dos seguintes canais:

WhatsApp;

Aplicativo;

Ouvidoria;

Chat Online.

Chat Cetelem

A fim de utilizar o Chat Online, basta acessar o site oficial da empresa, clicando aqui e selecionar a opção “Fale Conosco” no final da página inicial.

Telefone WhatsApp Cetelem

Além do Chat Online citado no tópico acima, outro canal de atendimento incrivelmente prático, rápido e 100% digital, é o WhatsApp do Banco Cetelem. Assim como o telefone da empresa, o WhatsApp também é dividido em setores, veja abaixo:

WhatsApp para Cartão de Crédito: 0800-704-1166;

WhatsApp para Empréstimo Consignado: 4004-5280;

WhatsApp para Financiamento Auto: 4004-5280.

O WhatsApp do Cetelem está disponível somente em período comercial, das 08:00 às 21:40, de segunda a sábado (exceto feriados).

SAC Cetelem Telefone

Felizmente, quando passar do horário de atendimento do WhatsApp, por exemplo, você pode contar com o Serviço de Atendimento ao Cliente do Banco Cetelem 24 horas por dia, nos 7 dias da semana:

SAC para Cartão de Crédito / Consignado / Crediários e Seguros:

Todas as Localidades: 0800-286-8877

SAC para Empréstimo consignado e financiamento auto:

0800-724-5904 (todas as localidades)

Ouvidoria Cetelem

Embora não esteja disponível 24 horas por dia, o SAC é o setor de atendimento ideal para você que precisa fazer uma reclamação para a empresa. A fim de ter acesso a este setor, certifique-se de entrar em contato: das 09:00h às 18:00h (segunda à sexta feira, exceto feriados).

Todas as Localidades: 0800-722-0401;

Deficientes Auditivos: 0800-020-7410.

Reclamação Cetelem — Como fazer?

Quando nada funcionar, você pode optar por outros meios, como sites de reclamações públicas, por exemplo. Um ótimo exemplo desses sites é o Reclame Aqui.

Através desse site, você consegue efetuar a sua reclamação pública gratuitamente. Como as reclamações são públicas, a tendência é que a empresa responda a mesma quanto antes e faça o máximo possível para resolver o seu problema.

Até porque, assim como a reclamação é pública, a sua avaliação também fica disponível para todos verem.