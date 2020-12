Para facilitar o atendimento dos clientes e o acesso aos serviços, evitando filas, a Claro oferece alguns canais digitais de atendimento, deixando o atendimento mais rápido e prático. Pelo site, telefone ou WhatsApp é possível consultar a Claro 2ª Via da fatura e verificar outros dados importantes.

A Claro também disponibiliza para os clientes um aplicativo, disponível para celulares com sistema Android e IOS, que disponibiliza todos os serviços do site, trazendo mais facilidade para os clientes que querem praticidade para consultar a segunda via de contas, contratar serviços, entrar em contato com a central de atendimento e várias outras facilidades.

O processo de emissão da segunda via Claro pode ser feito de diferentes formas, a seguir você pode conferir como emitir pelo aplicativo Minha Claro. O mesmo está disponível para sistema operacional iOS e Android e oferece diversos serviços ao cliente.

Aqueles que desejarem emitir a Claro 2ª Via pelo APP devem seguir os seguintes passos:

Baixar o aplicativo na Play Store ou APP Store;

Para isso, busque pela opção “Minha Claro” e em seguida clique em “instalar”;

Faça login no APP ou então cadastre-se;

No menu inicial, selecione a opção “Conta Online” e em seguida “Histórico de Pagamentos”;

Por fim, selecione o mês que deseja pagar.

2ª Via Claro pelo Celular

Para os clientes que desejam acessar a segunda via através do telefone basta:

Ligar para o número *1052#;

Selecionar a opção “1” para consultar a segunda via da sua fatura.

Com essa solicitação é possível optar por receber o código de barras da segunda via da fatura ou receber a segunda via da fatura de forma detalhada.

2ª Via Claro por SMS

Para os clientes que desejam acessar a segunda por SMS, basta o cliente:

Mandar um SMS para o número *1052#;

Esperar o retorno da central de atendimento;

Selecionar a opção “1” para consultar a segunda via da sua fatura.

Com essa forma de solicitação é possível receber o código de barras da segunda via da fatura, que pode ser usado para pagar a conta pelo aplicativo ou site do banco.

Fatura Digital Claro

A Fatura Digital Claro é a forma de receber as faturas da Claro pelo e-mail. Isso além de tornar o recebimento e pagamento da fatura mais práticos, também ajuda o meio ambiente, diminuindo o consumo de papel. Para habilitar essa função, o cliente deve:

Acessar o site da Fatura Digital, disponível em: http://minhaclaro.claro.com.br/;

Realizar o login com o nome de usuário e senha cadastrados, selecionar a opção de habilitar a fatura digital.

Habilitando a fatura digital, o cliente tem a garantia de que todo mês, no dia de fechamento da conta ela será enviada no e-mail cadastrado, podendo ser impressa posteriormente para pagamento em casas lotéricas e agências bancárias, ou paga de forma online, através dos sites e aplicativos dos bancos.

Onde Pagar Fatura da Claro Atrasada ou Vencida

Caso ocorra alguma intercorrência e o cliente não possa realizar o pagamento da conta até a data de vencimento, a conta pode ser paga após a data de vencimento da mesma forma que as contas dentro do prazo de pagamento. Elas podem ser pagas em casas lotéricas, agências bancárias e no site ou aplicativo do banco.

Entretanto, embora o local de pagamento não seja alterado, pagar a fatura da claro após a data de vencimento faz com que alguns juros sejam acrescidos, aumentando o valor final que ia ser pago.