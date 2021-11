A CODAU é a sigla da Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas que é a empresa responsável por abastecer o serviço hídrico na região de Uberaba, em Minas Gerais. Contudo, é possível que se preocupe caso não tenha chegado a primeira conta certamente deve querer saber sobre a CODAU 2ª Via.

Logo, se a CODAU Segunda Via estiver entre os seus questionamentos, vale a pena conhecer o passo a passo das diversas alternativas que tem ao seu dispor. Desta forma, falaremos sobre a CODAU 2ª via pelo site para praticidade no seu dia a dia.

Porém, aqueles que procuram uma opção dinâmica e rápida para verificações, por esse motivo falaremos sobre como tirar a segunda via pelo aplicativo da empresa. Por último, se precisar ou preferir de uma ligação é importante que saiba como fazer uma solicitação de 2ª via.

CODAU Segunda Via

É importante que saiba que CODAU segunda via é uma alternativa necessária para todo mundo que não recebeu a via original. Já que ao não fazer o pagamento pode acabar incorrendo em dívidas ou cortes de serviços que o prejudiquem.

Porém, vale a pena entender as alternativas que tem ao seu dispor para este processo. Logo, e primeiro lugar é necessário que saiba que pode ir até a agência para obter a sua primeira via presencialmente, no entanto acompanhe para ver outras opções.

CODAU 2ª Via pelo Site

Se estiver perguntando sobre o CODAU 2ª via pelo site é necessário que:

Acesse a página da empresa e se dirija até a parte do consumidor

Após isso, selecione “Agência Virtual” no canto superior da tela, onde deverá verificar a opção de “Segunda Via”.

Neste momento, precisará informar o número do identificador de saneamento, este pode ser verificado no canto esquerdo da conta.

Logo, preencha os dados do seu CPF e verá a conta do cadastro

finalmente termine o processo de consulta para imprimir e fazer o pagamento.

Segunda Via CODAU pelo APP

Se estiver se perguntando como obter a CODAU 2ª via pelo app é necessário que saiba que, infelizmente, não existe esta alternativa. Logo, é importante que seleciona uma das outras opções para conseguir obter detalhes sobre sua conta, porém não deixe de obter o valor que está em aberto para que consiga ficar livre de qualquer tipo de dívida.

CODAU 2ª Via pelo Telefone

Assim, se estiver perguntando como obter a CODAU 2ª via pelo telefone é importante que entre em contato com a empresa. Desta forma, conseguirá ligar à Central de Atendimento ao 0800 941 0115.

Logo, precisa ligar entre o período das 8hs às 16hs de segunda a sexta-feira. Neste telefone conseguirá trazer informações sobre a 2ª via ou inclusive serviços ou reclamações especificas. Desta forma, saiba que este número é fundamental como cliente para sempre que precisar de alguma ajuda.